: Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı

29.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:14

24 Ocak akşamı saat 20.55'te Elazığ'da Sivrice merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı binalar çökerken, bir çok bina da kullanılmaz hale geldi. O binalardan biri olan Güngör Apartmanı'nda oturan 2 çocuk annesi Filiz Yıldırım, ailesiyle birlikte deprem gecesi evlerinden çıkmak zorunda kaldı.

MONTUN CEBİNDEN ÇIKAN NOTLAR DUYGULANDIRDI

Akrabalarının evine yerleşen Yıldırım ailesi, Türkiye'nin birçok noktasından Elazığ'a depremzedeler için gönderilen kıyafetlerden almak için yardımların toplandığı bölgeye gitti. Burada çocukları Elif İkra ve Yiğit Efe'ye iki mont alan anne Filiz Yıldırım, montların cebine bakınca içindeki notları gördü. Notlarda 'Bu mont sihirlidir, giyenin her dileği gerçek olur' yazısını buldu.

'ONUNLA TANIŞMAK İSTİYORUZ'

Deprem günü eşi ve çocuklarıyla evde oturduklarını ve hızlıca evden çıkarak canlarını zor kurtardıklarını söyleyen anne Yıldırım, daha sonra yetkililerin evin yıkılması kararı alındığını kendilerine ilettiklerini söyledi.

"NEYSE Kİ HALA İYİ İNSANLAR VAR"

3 gün içinde eşyalarını toparlayıp akrabalarının evine yerleştiklerini belirten Yıldırım, "Biz depremzedelere kıyafet yardımı göndermişler. Bana da 2 çocuğumun giymesi için yardımların içinde iki mont verdiler. Çocuklarıma montları giydirdim. Daha sonra her iki montun da cebinden not çıktı. O notlar bizi çok duygulandırdı. Yaşadığımız felaketin ortasında içimizi ısıttı. Çocuğum ilk etapta notta yazan sihirli kelimesinden dolayı korktu. Ama daha sonra notun tamamını okuyunca mutlu oldu ve hemen dilek tuttu. Hüngür hüngür ağladık. Neyse ki hala iyi insanlar var. Ben bu notları yazan kişiyle tanışmak istiyorum. Çocuklarım onlar sayesinde bir nebze de olsa mutlu oldu. Buradan o kişiye sesleniyorum. Biz onunla tanışmak istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 41 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazlardan sağ kurtarılmış ve bin 607 kişi yaralanarak hastanelere başvurmuştu.

Hastaneye başvuran yaralıların bin 540'ı taburcu edilirken, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 67 kişinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, 6.8'lik depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 348 olduğu kaydedildi.

Depremin ardından bir çok yardım kampanyası düzenlenmiş, bölgeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız hem nakit hem de çeşitli yardımlarla depremzedeleri yalnız bırakmamıştı.

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