Yardım gönüllüsü mahalle muhtarı ramazanda 400 aileye ulaştı

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, ramazan ayında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi 400 aileye erzak kolisi dağıttı.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, ramazan ayında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi 400 aileye erzak kolisi dağıttı.

Eyüpsultan'ın tarihi mahallelerinden biri olan Düğmeciler'de 30 yıldır ikamet eden Özcan, esnaflık yaptığı mahallede 2 yılı aşkın süredir de muhtarlık görevini yürütüyor.

31 Mart 2019'da yapılan muhtarlık seçimini kazanan Özcan'ın seçim vaatlerinden biri de "etkin sosyal muhtarlık" projesiydi. Göreve gelir gelmez bu projesini hayata geçiren Özcan, pandemi sürecinde uygulanan tedbirler nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların market ve pazar alışverişini yaptı. Özcan, mahallesindeki emeklilere de pek çok konuda destek olmaya devam etti.

Mahallesindeki çocukları sünnet ettiren ve bayram tıraşlarını yaptıran Özcan, mahalleliyle birlikte bu yıl Kızılaya kan bağışında da bulundu.

Yardım gönüllüsü muhtar ramazanda da aktif çalıştı

Sosyal medyayı da aktif kullanan Özcan, ramazan ayının gelmesiyle mahallesindeki muhtaç ailelerin kapısını tek tek çalarak, onlara gıda ve para yardımında bulunuyor.

Mahallede kendisi gibi gönüllü olanlarla çalışmalarını yürüten Özcan, vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmede hem kendi mahallesindeki hem de sosyal medyadan kendisini takip eden hayırseverlerden destek alıyor.

"Farklı ilçelerden, sosyal medya üzerinden bizi görüp yardım getirenler oldu"

Muhtar Süleyman Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesai saati gözetmeksiniz mahallesindeki vatandaşa hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Bu ramazanda da hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturduklarını belirten Özcan, amacının mahalledeki herkesin maddi-manevi ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidermek olduğunu dile getirdi.

Özcan, 2 bin kişinin üye olduğu Whatsapp gruplarını kurduğunu, mahalleliyi buradan bilgilendirdiğini söyledi.

Bunun yanı sıra yaptıkları faaliyetleri sosyal medyada da paylaştığını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Ramazan öncesi sosyal medya hesaplarımızdan ve Whatsapp gruplarımızdan yardım yapacağımıza dair paylaşımlarda bulunduk. Amacımız veren ele ile alan eli buluşturmaktı. Bu paylaşımlarımızı görenler Bayrampaşa'dan, Florya'dan, farklı ilçelerden sosyal medya üzerinden bizi görüp de bize buraya yardım getirenler oldu. Tanımıyorlar, sadece sosyal medyadan takip ediyorlar. Hatta bir tanesi şunu yaptı. 'Muhtarım çalışmalarınızı takip ediyoruz. Güzel işler yapıyorsunuz, şu zekatımı dağıtır mısın?' dedi. Bayrampaşa esnafı da bize çok ciddi destek verdi. Bayrampaşa halde çalışan bir kardeşimiz var. O da bizi takip ediyormuş. Onlar da çok ciddi bir yardım yaptılar. Biz de vatandaşımızı muhtarlığa çağırdık ve gelen emanetini teslim ettik. Teslim ettiğimiz emanetlere dair kısa bir video çekip yardım edenlere attık."

"Sahur vakitlerine kadar hiç uyumuyoruz"

İftardan sonra gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Özcan, "Sahur vakitlerine kadar hiç uyumuyoruz. Normalde gün içinde muhtarlıktayız, nakit ve market kartları dağıtmak için. Akşam iftardan sonra sokaklardayız. Vatandaşımızın sokağa çıkma yasağı da var, gelip kolisini alamaz. Biz de ramazanımızı bereketlendirelim diye arkadaşlarımızla beraber sahur vaktine kadar kapılarını çaldıklarımız oluyor." diye konuştu.

Özcan, ramazan kolisi bağışlamak isteyen hayırseverleri mahalledeki bakkallara yönlendirdiklerine dikkati çekerek, böylece mahalledeki esnafın da para kazanmasına vesile olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Mahallemizde kirasını, faturasını ödeyemeyenlere destek verdiğimiz oldu"

Amaçlarının mahalledeki her ihtiyaç sahibine ulaşmak olduğunu ifade eden Özcan, "Tabii ramazan ayı henüz bitmedi, çalışmalarımız devam ediyor. Nakit olarak dağıttığımız bu sene hamdolsun 100 bin bin TL civarında. 28 bin TL tutarında market kartı, 275 gıda kolisi dağıtmışız. Biz toplamda 400 aileye ulaşmışız. Özellikle son dönemde, pandemi sürecinde ihtiyaç sahipleri arttı. Dükkanı kapalı olanlar, esnaf, taksiciler, garsonlar vesaire. Bunun dışında da ekstradan mahallemizde kirasını, faturasını ödeyemeyenlere destek verdiğimiz oldu." dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, kaymakamlığı ve derneklerden de kendilerine dağıtmaları için erzak kolisi getirdiklerini anlatan Özcan, yardım çalışmalarında kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Eşini Kovid-19 nedeniyle kaybeden 5 çocuk annesi Serpil Kaynar, muhtar Süleyman Özcan'ın yaptığı yardım faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özcan'a teşekkür eden Kaynar, "Muhtarımdan Allah bin kere razı olsun. Çok yardımcı oldu bize, elektriğim olsun doğalgazım olsun, gıdam olsun. Çok zor durumdayım. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Zeliha Gürel de Özcan'ın kendisine her türlü destekte bulunduğu belirterek, "Allah razı olsun. Bana konuşması yeter. Allah onun 1'ini 1000 etsin. Allah sağlıklı ömür versin ona." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak