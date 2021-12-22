Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan Help Yetim insani yardım organizasyonu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde ihtiyaç sahiplerine bot ve mont yardımında bulundu.

ŞIRNAK (İHA) - Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

ŞIRNAK - Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan Help Yetim insani yardım organizasyonu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde ihtiyaç sahiplerine bot ve mont yardımında bulundu.

Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan Help Yetim insani yardım organizasyonunun durağı Silopi oldu. Silopi İmam Hatip Orta Okulunda 30 öğrenciye okul giysisi yardımında bulunan gönüllüler, öğrencilere giysi yardımı ile beraber okul çantası da verdi. Öğrenciler gönüllülere teşekkür etti.

Yardım kuruluşu Genel Başkanı Cahit Ataş, öğrencilere okul kıyafeti ve çanta yardımında bulunduklarını, kış yardımı kapsamında Silopi'ye bağlı Başverimli beldesinde de yardım faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Ataş, "Avrupa ve Türkiye'deki bağışçılarımızın sayesinde Habur Sınır Kapısı sınırının sıfır noktasında gıda, 20 çocuğumuza bot ve mont yardımında bulunduk. 13 ailemize gıda yardımı yaparken bir ailemizin evinin bir bölümünü onardık. Bu kapsam da bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Yardım gönüllüleri Silopi'de ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Bakan Nebati: 'Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz.'

Bakan Nebati: "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

 Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 859 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 859 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title