Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
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Polis, Konya, Güncel

Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?

Konya'da trafik polislerinin yaptığı yol kontrolü sırasında yarbay olduğunu iddia eden şahıs, polislere hakaret etti. Durdurulduğu için tartışmaya başlayan şahıs, polis memurlarına "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler tepki çekti.

07.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:23

Konya'da 31 Mart'ta yapılan yol kontrolünde, trafik polislerinin "Nereden geliyorsunuz?" şeklinde soru sorduğu bir kişi önce asker olduğunu belirtti, sonra da polise olamayacak sözler söyledi.

"YARBAYIM BEN YARBAY"

Durdurulduğu için tartışmaya başlayan şahıs, polis memuruna hitaben "Komiserlere dahi askerlik yaptırdım." dedi.

Emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye" dedi.

"MAAŞIN KAÇ PARA SENİN?"

Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine de bir amir gibi "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay" dedi.

Yarbay olduğunu iddia eden şahıstan polise hakaret: Maaşın kaç para, ederin kaç para?

Polis memuruyla tartışmaya devam eden şahıs, bu kez daha inanılmaz bir söz sarf etti ve "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, söz konusu görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.Twitter kullanıcıları "yarbayım ben" ve "yarbayım" etiketleri altında yüzlerce paylaşım yaptı.

Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?

Haberin Videosu:

Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
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