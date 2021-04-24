MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
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MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, 20 günlük tedavisinin ardından doğaya salındı.

MANİSA'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, 20 günlük tedavisinin ardından doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından Salihli ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan şahin, Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim edildi. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahin, Veteriner Hekimi Engin Bahçeci tarafından tedaviye alındı. Sol kanadından yaralı şahine antibiyotik tedavisi uygulandı. 20 günlük tedavisi sona eren şahin, Yunusemre Mesir Tabiat Parkı'nda doğaya salındı. Kanat çırpan şahin, daha sonra doğada gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, "İlk tedavisinin ardından, 2 Nisan'dan bu yana rehabilitasyon çalışması sürdü. 20 gün boyunca uygulanan antibiyotik tedavi süreci sona erdi. Şimdi tekrar ait olduğu doğaya saldık. Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Doğada bu şekilde buldukları yaralı yaban hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğüne bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
MANİSA YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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