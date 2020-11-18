Yaralı kaplumbağaya öğretmen sahip çıktı
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Yaralı kaplumbağaya öğretmen sahip çıktı

18.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:13
Yaralı kaplumbağaya öğretmen sahip çıktı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ayakları yanmış halde bulunan ve tedaviye alınan kaplumbağaya, öğretmen Rıza Kargın sahip çıktı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ayakları yanmış halde bulunan ve tedaviye alınan kaplumbağaya, öğretmen Rıza Kargın sahip çıktı.

Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde öğretmen Rıza Kargın, ayakları yanmış kaplumbağa buldu. Kargın, kaplumbağayı alarak okulda ilk müdahalesini yaptıktan sonra veteriner hekime götürdü. Kaplumbağayı tedavi eden veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, "Sırtı ve ayakları yanan ve yaraları kurt bağlayan kaplumbağamızın yaralarını temizleyerek tedavisini yaptık" dedi.

'OKUL BAHÇESİNDE BAKACAĞIZ'

Kaplumbağanın bakımını üstlenen öğretmen Rıza Kargın, "Okul çevresinde temizlik amacıyla zaman zaman yakılan ot yangınında yaralanmış olabileceği tahmin ediyoruz. Okul bahçesinde bakımına devam edeceğimiz kaplumbağamızı iyileşme sürecinin ardında doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.


Yaralı kaplumbağaya öğretmen sahip çıktı
Yaralı kaplumbağaya öğretmen sahip çıktı
Yaralı kaplumbağaya öğretmen sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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