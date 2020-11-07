Yaralı kaplumbağa Doğa Koruma'ya teslim

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında alevler arasında yanmak üzereyken yaralı kurtarılan kaplumbağa, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla teslim edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında alevler arasında yanmak üzereyken yaralı kurtarılan kaplumbağa, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla teslim edildi.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi döşeme mevkiinde 10 dönüm kızılçam ormanlarının yanıp kül olduğu yangın sırasında, dikkatli bir orman görevlisi tarafından fark edilerek alevler arasından kurtarılan kaplumbağanın, kabuğunun bir bölümünün yandığı belirlendi. Yangından sonra kritik ilk 24 saati özel bir veteriner kliniğinde ve yerel hayvan koruma gönüllülerinin kontrolünde geçiren kaplumbağaya 'Payam' (Badem) adı verildi.

Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Nurcan Kaya (58), kaplumbağanın yanan kabuğunun klinikte antibiyotikli merhemle temizlendiğini söyledi. Kaplumbağanın rahat hareket edebildiğini belirten Kaya, 'Datça Orman İşletme şefliğinden teslim aldığımız yaralı kaplumbağaya özel bir veteriner kliniğinde ilk yardım müdahalesinde bulunuldu. Gece boyunca süren endişeli bir bekleyişin ardından, daha sağlıklı ellerde bakımının yapılması için kaplumbağayı Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça şefliğine teslim ettik' dedi.Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu ise yaralı kaplumbağanın kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Yangından kurtarılan kaplumbağaya elimizden geleni yapacağız ve bu hayvanı yaşatacağız. Sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğaya sağlayacağız. Muğla'da veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli tedavileri yapılacak. Doğaya tekrar adapte olabilmesi için belli bir rehabilitasyon süresi olacak. Uzman veteriner hekimlerimizin vereceği karar doğrultusunda bu sürenin tamamlanmasından sonra yeniden doğal yaşama bırakılacak' diye konuştu.

Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş ise doğal hayatta har canın önemine dikkat çekerek, 'Hayvanı yaşat ki insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile kaplumbağamızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL