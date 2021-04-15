Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde İhlas Haber Ajansı muhabiri, yaralı halde bulduğu doğanı veteriner hekimde tedavi ettirerek doğal yaşam alanına bıraktı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde İhlas Haber Ajansı muhabiri, yaralı halde bulduğu doğanı veteriner hekimde tedavi ettirerek doğal yaşam alanına bıraktı.

Kastamonu-Cide karayolu üzerinde bir haberden dönen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Erdem Demirci, yol kenarında yaralı halde Doğan'ı gördü. Aracını durdurarak yaralı doğanın yanına yaklaşan Demirci, soğuk havadan da etkilenen doğanı Cide'ye getirerek Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Yaralı doğan, jandarma ve Cide Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerince veteriner hekime muayene ettirildikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. - KASTAMONU

Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı
Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı
Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı
Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı
Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mario Draghi Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Metin Oktay Ersun Yanal Gökhan Gönül Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaralı doğan, tedavi ettirilerek doğaya salındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:32:17. #1.16#

title