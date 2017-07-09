Yaralı Doğan Koruma Altına Alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir çocuk tarafından yaralı olarak bulunan doğan, tedavi edilmesi için Suşehri Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi.



Çataloluk köyü Selpinti mezrasında yaşayan Ahmet Balon (13), dere kenarında hayvanları otlatırken yerde yatan bir doğan gördü. Kuşun ağzının kan olduğunu ve uçamadığını fark eden Balon, su ve yiyecek vererek, gagasını temizlediği kuşu, ilçeye getirdi.



Balon, kuşu Suşehri Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti.



Hayvanların da can taşıdığını ve herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini dile getiren Balon, şunları söyledi:



"Dere kenarında hayvan otlatırken bu kuşun yerde yattığını gördüm. Yanında bir fare vardı, büyük ihtimalle av yaparken taşlara çarptı ve yaralandı. Bende kucaklayarak ilçeye getirdim, yetkili makamlara teslim ettik. İlk etapta hiç yemek yemedi, ama şimdi kendine geldi ve yemek yemeye başladı. Tüm hayvanlara sahip çıkmalıyız, onların doğanın dengesini koruyanlardır."



Hayvan barınağı yetkilileri ise önemli yarası bulunmayan doğanı gerekli tedavilerini yaparak doğaya bırakacaklarını belirtti.