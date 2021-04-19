Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Kültür Sanat

Güney Kore'de bir çift, ziyaret ettikleri sanat galerisinde duvarda asılı duran 4 milyon liralık tabloya yerde duran boyaları sürdü. Olayın ardından gözaltına alınan çift, 'katılımcı sanat eseri' sandıkları için eseri boyadıklarını ifade etti.

Güney Kore'de yaşayan genç çift, ülkedeki bir sanat galerisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında 500 bin dolar değerinde olan tabloya yerdeki boyaları sürdü.

YANLIŞ ANLAŞILMA BAŞLARINI YAKTI

Olayın ardından güvenlik kameralarından yakalanan çift, polise verdiği ifadede, tablonun 'katılımcı sanat eseri' olduğunu düşündüklerini, bu yüzden boyadıklarını söyledi.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:34:04. #1.16#

title