Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı

Güney Kore'de bir çift, ziyaret ettikleri sanat galerisinde duvarda asılı duran 4 milyon liralık tabloya yerde duran boyaları sürdü. Olayın ardından gözaltına alınan çift, 'katılımcı sanat eseri' sandıkları için eseri boyadıklarını ifade etti.