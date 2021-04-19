Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı
Güney Kore'de bir çift, ziyaret ettikleri sanat galerisinde duvarda asılı duran 4 milyon liralık tabloya yerde duran boyaları sürdü. Olayın ardından gözaltına alınan çift, 'katılımcı sanat eseri' sandıkları için eseri boyadıklarını ifade etti.
Güney Kore'de yaşayan genç çift, ülkedeki bir sanat galerisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında 500 bin dolar değerinde olan tabloya yerdeki boyaları sürdü.
YANLIŞ ANLAŞILMA BAŞLARINI YAKTI
Olayın ardından güvenlik kameralarından yakalanan çift, polise verdiği ifadede, tablonun 'katılımcı sanat eseri' olduğunu düşündüklerini, bu yüzden boyadıklarını söyledi.