Yaptığıyla hayrete düşürmüştü, genç kadının kırdığı ağacın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti
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Yaptığıyla hayrete düşürmüştü, genç kadının kırdığı ağacın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti

12.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:31

Yaptığıyla hayrete düşürmüştü, genç kadının kırdığı ağacın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti Sivas'ta bir genç kadın, cami bahçesindeki ağaç fidanını tırmanmaya çalışırken kırmış ve yaptıklarıyla hayrete düşürmüştü.

Yaptığıyla hayrete düşürmüştü, genç kadının kırdığı ağacın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti

Sivas'ta bir genç kadın, cami bahçesindeki ağaç fidanını tırmanmaya çalışırken kırmış ve yaptıklarıyla hayrete düşürmüştü. Sivas Belediyesi, genç kadının kırdığı fidanın yerine ıhlamur ağacı dikti

SİVAS - Sivas'ta bir genç kadın, cami bahçesindeki ağaç fidanını tırmanmaya çalışırken kırmış ve yaptıklarıyla hayrete düşürmüştü. Sivas Belediyesi, genç kadının kırdığı fidanın yerine ıhlamur ağacı dikti.

Geçtiğimiz günlerde Sivas kent merkezi, 4 Eylül Mahallesi Yayla Camii'nde yaşanan ilginç olayda bir grup genç sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cami bahçesinde vakit geçirmiş ve içlerinden bir kadın bahçede bulunan ağaç fidanını tırmanmaya çalışırken kırmıştı. Genç kadın ve arkadaşlarının kırılan ağacı tekrar tutturmak için çabaladıkları anlar ilginç görüntüler oluşturmuş ve bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber üzerine harekete geçen Sivas Belediyesi, ağaç fidanının yerine ıhlamur ağacı dikti.

4 Eylül Mahallesi muhtarı Numan Kaya, ıhlamur ağacı için Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkürlerini dile getirerek "Dün sabah camiye geldiğimizde ağacın kırık olduğunu gördük. Daha sonra güvenlik kameralarımızı izledik. Görüntülerde 4-5 tane şahsın ağacı bilerek ve isteyerek kırdığını gördük. İstemeyerek kırılmış olsa anlardık ama tepesine çıkmak, onu kırmak çok farklı bir olay. Bu arkadaşlarımızı inşallah en kısa zamanda buluruz. Onlara ders niteliğinde güzel bir ceza verelim. Onlara, ağaç dikme cezası, camilerimizdeki ağaçlarımızı sulama cezası gibi fikir doğdu. İnşallah bulunur. Burada belediye başkanımız Hilmi Bilgin'e ve başkan yardımcımız Levent Olgun beye teşekkür ederim. Konuya duyarsız kalmadılar, hemen kırılan ağacımızın yerine ıhlamur ağacı diktirdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan ağaç fidanını kıran genç kadını bulma çalışmaları da devam ediyor.

Yaptığıyla hayrete düşürmüştü, genç kadının kırdığı ağacın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti
Yaptığıyla hayrete düşürmüştü, genç kadının kırdığı ağacın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti
Yaptığıyla hayrete düşürmüştü, genç kadının kırdığı ağacın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti
Yaptığıyla hayrete düşürmüştü, genç kadının kırdığı ağacın yerine belediye ıhlamur ağacı dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN

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