Yaptığı paylaşımla kendisini taciz eden kişiyi tutuklatan Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti,... Yaptığı paylaşımla kendisini taciz eden kişiyi tutuklatan Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, seslenişimin cesaret kaynağıdırMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4.

Yaptığı paylaşımla kendisini taciz eden kişiyi tutuklatan Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, seslenişimin cesaret kaynağıdır

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Tuğçe Çelik'i (21) 1,5 yıldır taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Nurettin Şeyhmusoğlu'nun (46) korona testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, avukatı ile birlikte basının karşısına çıkan Tuğçe Çelik, "Pınar Gültekin cinayeti, benim seslenişimin cesaret kaynağıdır. Annem beddua etmek çok kötü bir şey derdi bana. Yaşadıklarından sonra annem de sürekli Şeyhmusoğlu'na, 'inşallah korona seni bulur' diye beddua ediyordu. Nurettin Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir insanın canının yanmasını istemem ama gerçekten üzülemiyorum" dedi.

Bodrum'da oturan Tuğçe Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu. Paylaşım üzerine harekete geçen ekipler, tarafından gözaltına alınan Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi. Yaşanan bu olayın ardından Çelik, avukatı Azat Öztürk ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Şeyhmusoğlu tarafından sürekli tacize uğradığını söyleyen Çelik, "Pınar Gültekin ile sosyal medyadan ortak arkadaşlarımız var ve bu olaydan çok etkilenerek paylaşım yaptım. Sonunun böyle olmasını istemezdim. Her ne kadar bu insanı çok görmesem de, bana bir şey yapamıyor olsa da bir yanım her zaman korkuyor. Korkmamak gerekiyor çünkü bunlarla korkarak yaşayamam. Eğer korkarsam o zaman belki bana bir şey olabilir? ifadelerini kullandı.

'KADINLAR SESSİZ KALMASIN'

Bu süreçte birçok destek mesajı aldığını belirten Çelik, 'Şimdi tutuklandı ama bırakılması da söz konusu olabilir. Bırakılırsa hayatım için güvence istiyorum. Sadece ben değil komşularım ve çevrem de rahatsız. Sitenin içine gelerek bakışları ile komşularımızı taciz etti. Sosyal medyadan bana gönderdiği fotoğrafla yine tacizlerde bulundu. Saplantı haline getirmiş ve kendi hayal dünyasında yaşıyor. O şahısla hiçbir alakam yok, hiçbir duygu falan da olmadı. Saplantılı bir şekilde bir anda karşıma çıkan bir durum. 1,5 yıldır ne yapacağımı bulamıyordum. Çok şükür benim sesim duyuldu. Başka mağdur olanların seslerinin de duyulması için bir platform oluşturulmasını istiyorum. Kadınlar hiçbir şekilde sessiz kalmasın. Bu yaşadığım süreçte birçok erkek de bana destek mesajı attı. Her erkeği bu şekilde değerlendirmek doğru değildir ama ben bunu yaparak birilerinin sesi olduğumu düşünüyorum' dedi.

'KORONAVİRÜS OLMASINA ÜZÜLMEDİM'

Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testinin çıkmasına üzülmediğini belirten Çelik, 'Konu bir anda gündem oldu ve bu kadarını beklemiyordum. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Şikayetimin ardından 24 saat içinde gözaltına alındı. Süreç çok hızlı olduğu için çok mutluyum. Kendisinin ruh sağlığı ile ilgili bir sorunu olduğunu bilmiyorum. Tamamen deli diyemem çünkü ticaret yapabiliyor, hayatına devam edebiliyor. Ama akıl sağlığında bir problem var. Çünkü tamamen takıntılı. Kendi hayal dünyasında yaşadıklarına inanıyor. En son kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta 46 yaşında bir adamın evlilik teklifi şeklinde bir resim çizmiş. Bunu 46 yaşında hangi insan yapar' Kendisi, koronavirüsün aşısı buldum, sürekli benimle iletişim halinde, Nobel Ödülü alacağım, Tuğçe de benim olacak diye konuşuyormuş. Ailem ve çevrem bu süreçte çok yıprandı. Annem beddua etmek çok kötü bir şey derdi bana. Yaşadıklarından sonra annem de sürekli Şeyhmusoğlu'na, 'inşallah korona seni bulur' diye beddua ediyordu. Nurettin Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir insanın canının yanmasını istemem ama gerçekten üzülemiyorum" dedi.

'MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR'

Çelik'in avukatı Azat Öztürk, kadın mağduriyetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, "Bu olayların ardından geniş yankı bulması ile birlikte yargı kayıtsız kalmadı. Zanlının yargılamadaki tutukluluk kararına ilişkin basit bir cinsel taciz meselesi değil nitelikli hali sebebiyle tutuklanmıştır. Koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle şu an gözlem altında tutulacak, devamında da tutukluluk hali için adli şartlar el verirse cezaevine sevk edilecektir. Bu durumda teşekkür etmemiz gereken Tuğçe'nin kendisidir ve bunu dile getirebilmesidir. Toplumda bu konuda birçok kadın mağdur olmuştur. Bu tür mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için devlet koruması altına alınması gerekmektedir. Bunun ana dayanağı da 6284 sayılı kanun ve İstanbul sözleşmesidir" dedi.

Kaynak: DHA