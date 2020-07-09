Yapımcı Mustafa Uslu'ya şantaj: 'Vurulmak istemiyorsan 300 bin ver'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yapımcı Mustafa Uslu'ya şantaj: 'Vurulmak istemiyorsan 300 bin ver'

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI YAĞMALANMAKTAN KURTULDU'Ayla' ve 'Müslüm' gibi gişe rekoru kıran filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'yu arayan Can isimli bir kişi, "Pazartesi günü ofisinde ayaklarından vurulacaksın" dedi.

Yapımcı Mustafa Uslu'ya şantaj: 'Vurulmak istemiyorsan 300 bin ver'
09.07.2020 08:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:58

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI YAĞMALANMAKTAN KURTULDU

'Ayla' ve 'Müslüm' gibi gişe rekoru kıran filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'yu arayan Can isimli bir kişi, "Pazartesi günü ofisinde ayaklarından vurulacaksın" dedi. Paniğe kapılan Uslu, telefondaki şahısla buluşmak üzere şoförünü gönderdi. Şoför, Bağcılar'dan aldığı genç adamı, Bahçeşehir'de bir kafeye, Uslu'nun avukatının yanına götürdü.

Can, Uslu'nun avukatına şu bilgileri verdi: "Bize Bedo lakaplı şahıstan bir iş geldi. 'Mustafa Uslu'yu vurun, 300 bin lira alın' dediler. Bu işi kabul ettik ama sonra bir araştırdık, 'İyi adammış, vurmayalım, bu konuyu ona açalım' dedik. Kendisini vurmamamız karşılığında para istiyoruz."

Günaydın'da yer alan habere göre; ünlü yapımcı, bu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık, Uslu'nun polisle iş birliği yapmasını istedi. Suç failinin yakalanması için Gasp Büro Amirliği görevlilerince Uslu'ya seri numaraları tespit edilmiş 100 TL'lik banknotlar verildi. Kendisinden para isteyen gençle buluşan Uslu, para dolu zarfı masaya koydu. Zarfı aldığı sırada polis ekipleri genç adamı suçüstü yakalandı.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAKLAR

Can hakkında 'nitelikli yağma' suçundan, Bedrettin A. ve Kenan Y. hakkında ise 'nitelikli yağma ve bu suça azmettirme' suçlarından 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'MADDİ SIKINTIM VARDI, PİŞMANIM'

Can ifadesinde, Kenan Yıldırım ve Bedrettin A.'nın kendisini aradığını, Uslu'yu bacağından vurması halinde 30 bin lira vereceklerini söylediğini, paraya ihtiyacı olduğu için kabul ettiğini anlattı. Uslu'nun ünlü biri olduğunu öğrenince işi yapmaktan vazgeçtiğini söyleyerek Uslu'yu aradığını belirten Can, "Pişmanım" dedi. Kenan Y., dayısı Bedrettin'le buluştuğunu ve kendisine, 'Bu adama zarar verilmeyecek ama iyice korkutulması lazım' dediğini, paraya ihtiyacı olduğunu bildiği için Can'a teklif ettiğini anlattı. Bedrettin A. ise, yeğeninin anlattıklarının hayal ürünü olduğunu belirtti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi Politika
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 3. Sayfa
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap Magazin
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Yaşar Güler Yılmaz Tunç Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor Falcao Podolski Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yapımcı Mustafa Uslu'ya şantaj: 'Vurulmak istemiyorsan 300 bin ver' - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:03:26. #1.15#
title