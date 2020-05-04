Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
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Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
04.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:22

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi'nin anketine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş oylarını yüzde 8,04 artırdı. Aynı ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da oy oranını yüzde 55,82'ye yükselterek yüzde 7,01'lik artış sağladığı görüldü.

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 'Covid-19 Pandemisinin Toplumsal/Ekonomik ve Siyasal Etkileri Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ZİRVEDE MANSUR YAVAŞ VAR

Ankete katılanlara, "Bugün yerel seçim olsa ve aynı adaylar seçime katılsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiklerini belirten Özkiraz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,93 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş'ın 29 Nisan 2020 tarihi itibariyle oyunu yüzde 58,97'ye yükselttiğini ve büyükşehir belediye başkanları arasında yüzde 8,04'le, oyunu en fazla artıran belediye başkanı olduğunu dile getirdi.

İMAMOĞLU DA OYLARINI 7 PUAN ARTIRDI

Mansur Yavaş'ı yüzde 7,05'lik oy artışıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise yüzde 31 Mart 2019'da 48,8 olan oy oranını yüzde 55,82'ye yükselterek, yüzde 7,01'lik artış sağladığı görüldü.

KORONA İLE MÜCADELE PERFORMANSLARI DA SORULMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Area Araştırma Şirketi, tarafından yapılan ankette de İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının koronavirüs salgını sürecindeki performansları sorulmuştu. Ankete katılanlara "Koronavirüsle mücadele sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.Daha önce AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 51,2'si ABB'yi başarılı bulurken genele bakıldığında ankete katılanların yüzde 65,1'i Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı bulduğunu ifade etti.

Aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de yöneltilince AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 39,9 İBB'yi başarılı bulduğunu söyledi. Genel ortalamaya bakıldığında ise ankete katılanların yüzde 52,9'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı olduğunu belirtti.

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var

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