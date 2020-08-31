Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmaya Bahçeli'yi kızdıracak Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada MHP'nin oy oranı yüzde 7,1 belirlendi. Anket şirketilerine yönelik zaman zaman sert eleştiriler yönelten MHP Lideri Bahçeli'nin bu sonuca ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 22-27 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 460 kişiyle yaptıkları ağustos ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 43 çıktı.

CHP VE İYİ PARTİ TOPLAMI YÜZDE 39,5

Ankette pazar günü seçim olması halinde seçmenlerin hangi partiye oy vereceği araştırıldı. Sonuçlara göre, kararsız oylar dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 36,9 iken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,1. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 43'te kalıyor.

Ankete göre Millet İttifakı'nda ise CHP'nin oyu yüzde 28,1'e, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 11,4 seviyesinde oldu. Anket sonuçlarına göre HDP yüzde 10,6, DEVA Partisi yüzde 2,7, Gelecek Partisi ise yüzde 2,6'da, Saadet Partisi ise yüzde 0,4'de kalıyor.

"ERDOĞAN'A YENİDEN OY VERİRİM" DİYENLER YÜZDE 37,2

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 37,2 iken olumsuz yanıt verenlerin oranı ise 42,2'yi buluyor. Ankete göre bu kararını diğer adaylara göre belirleyeceğini belirtenlerin oranının ise yüzde 19,9 olduğu görüldü.

İNCE'NİN ORANI ÇOK DÜŞÜK

Ankette Muharrem İnce parti kursa oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 1,9 gibi düşük bir oranda kaldı. İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin CHP seçmeni içindeki oranı ise yüzde 2,2 çıktı.