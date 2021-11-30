Yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Başkan Yaman, Dodurga Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette konuklarına beldedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaman, "Beldelerimizde yaptığımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk aynı zamanda beldemizde yapımına devam eden projeleri yerinde inceledik. Başkanımıza meclis üyelerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title