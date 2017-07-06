Yapı Kredi· ile Mef Üni·versi·tesi· İ·ş Bi·rli·ği· İ·lk Mezunlarını Verdi·

Yapı Kredi'nin, MEF Üniversitesi iş birliği ile 2015-2016 Akademik Yılı'nda başlattığı Yapı Kredi Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı ilk mezunlarını verdi.



Banka açıklamasına göre, bankacılık sektörüne kaliteli insan kaynağı sağlamak adına hayata geçirilen, bu alanda akademi ve iş dünyası iş birliğinin ilk örneği olan programdan mezun olan 41 öğrenci, kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökmen Uçar, kuruluşundan bu yana Yapı Kredi'nin, çalışanlar için gerçek bir bankacılık okuluna dönüştüğünü ve Yapı Kredi'de yetişen pek çok ismin bugün sektörün sembol isimleri haline geldiğini belirtti.



Yapı Kredi olarak ekol kurum olma özelliklerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Uçar, sürekli öğrenen, kendini yenileyen ve sektöre farklı alanlarda öncülük eden kurum olarak, bankacılık alanının kaliteli insan kaynağı ile gelişeceğine işaret etti.



Uçar, insan kaynağına yapılan yatırımın sürdürülebilir başarının ilk şartı olduğunu düşündüklerini, bunu sağlamak adına sayısı 19 binin üzerine çıkan çalışanlarına sürekli eğitimlerle desteklediklerini ve çalışanlarının kişisel gelişimlerine yardımcı olduklarını bildirdi.



Uçar, şunları kaydetti:



"İnsan kaynağını en iyi şekilde yetiştirme vizyonumuz doğrultusunda 2015 yılında MEF Üniversitesi'nin değerli katkılarıyla Yapı Kredi Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı'nı hayata geçirdik. Bugün programımızın ilk mezunlarını vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu süreçte kariyerlerini bankacılık alanında şekillendirmek isteyen öğrenciler, bankacılık ürün ve hizmetleri üzerine kapsamlı derslerin yanı sıra müşteri ilişkileri yönetme konusunda eğitimler alarak kendilerini potansiyel bir banka çalışanı olarak yetiştirme imkanı yakaladı. Programın amacına ulaştığını görmek, bizlere gelecekte daha fazlasını başarmak adına motivasyon sağlıyor.



Mezunlarımızı verirken, günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak, MEF Üniversitesi ile iş birliğimiz çerçevesinde farklı çalışmalara da imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital bankası olarak 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle 'MEF Üniversitesi Büyük Veri Analitiği' yüksek lisans programını Yapı Kredi'ye özel olarak başlatıyoruz. Bu program çerçevesinde Pazarlama, BT ve Risk yönetimlerimizden toplam 30 çalışma arkadaşımız MEF Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri ile 'Veri Analitiğinin Temelleri', 'Büyük Veri Yönetimi', 'Yapay Öğrenme' gibi konuları öğrenerek 'Büyük Veri Analitiği'nde uzmanlaşacak. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki süreçte sektöre kaliteli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik farklı projelerde yer almaya devam edeceğiz."



MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ise Yapı Kredi Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı'nın, üniversitelerin bilgi birikimini, özel sektörün deneyim ve vizyonuyla birleştirecek işbirliklerine öncülük ettiğini belirtirken; "Üniversite-İş dünyası adına böyle güzel bir birlikteliğe yükseköğretimde öncülük etmekten dolayı kurumum adına memnuniyetimi ifade etmek isterim. Yapı Kredi ile başlayan işbirliğimiz Yapı Kredi çalışanlarına özel tasarlanan "Büyük Veri Analitiği" yüksek lisans programı ile devam edecek. Umarım bu birliktelik diğer birçok kuruma da örnek olacak ve iş dünyasının beklentilerine daha uygun mezunlar yetiştirilecek." dedi.