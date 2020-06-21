Yapay Zeka Algoritmaları Irkçı mı? Ortalığı Karıştıran Tartışma
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Yapay Zeka Algoritmaları Irkçı mı? Ortalığı Karıştıran Tartışma

ABD ve dünyanın birçok ülkesinde yapay zeka algoritmaları en fazla çaba harcanan yatırımlar içerisinde yer alıyor.

Yapay Zeka Algoritmaları Irkçı mı? Ortalığı Karıştıran Tartışma
21.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:48

ABD ve dünyanın birçok ülkesinde yapay zeka algoritmaları en fazla çaba harcanan yatırımlar içerisinde yer alıyor. Özellikle de Silikon Vadisi'nde bu alan için çok büyük ilerleme kaydedildiği söylenebilir. Fakat asıl tartışma yine ırkçılık üzerinden.

Siyahi bir vatandaşın polisler tarafından öldürülmesi ile birlikte, ABD'de işler çığırından çıktı. Ülkenin bütün eyaletlerinde gösteriler başladı ve şu anda bile devam ediyor. Ayrıca gösteriler sadece o ülkeyle sınırlı kalmadı ve tüm dünyaya yayıldı. Hatta İngiltere'de şiddet içerikli protestolar bile gerçekleşti. Şimdilerde algoritmalar ile ilgili bir tartışma yine protestolara neden olabilir.

Yapay zeka algoritmaları Asyalıları ve Siyahileri tanımıyor

Eğitim çalışmalarından sağlığa kadar neredeyse her alanda kullanılabilen algoritmalar, ne yazık ki yeterince duyarlı değil. Bunun çok fazla örneği var ve protestoların iyice arttığı şu son günlerde tehlikeli bir hal almaya başladı. İşte algoritmaların ırkçılık yaptığı ile ilgili birkaç örnek.

Silikon Vadisi'nde çalışan Asyalılar ve Siyahi vatandaşlar burada geliştirilmeye çalışılan kamera teknolojisi tarafından tanınmadı. Bir beyaz ve bir siyah derili çalışan birlikte kamera takibine alındı. Ancak kameranın siyah derili kişiyi tanımadığı görüldü. Microsoft'un uzun çabalar sonucu ürettiği ve Twitter'da kullanıcılarla İngilizce sohbet etmesini beklediği yapay zeka botu TAY, yine böyle bir skandala neden olmuştu.

Microsoft onu insanlarla sohbet etmesi için ürettiği ancak TAY, ırkçı küfürler etmeye başladı. Ayrıca hem kadınlar hem de Yahudiler hakkında kötü sözler paylaştı. Şirket tepki çekmemek için uygulamayı durdurdu. Sizce yapay zeka algoritmaları gerçekten de ırkçı kodlara mı sahip? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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