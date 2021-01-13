Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık kimdir? İlker Ayrık kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? İlker Ayrık hayatı ve biyografisi nedir?

Sunuculuğunu üstlendiği yarışma programları ve sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer eden bir isim olan, Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık kimdir? İlker Ayrık kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? İlker Ayrık hayatı ve biyografisi nedir?

Sunuculuğunu üstlendiği yarışma programları ve sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer eden bir isim olan, Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık kimdir? İlker Ayrık kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? İlker Ayrık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YAPARSIN AŞKIM SUNUCUSU İLKER AYRIK KİMDİR?

16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen İlker Ayrık, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Balıkesir Lisesi'nde eğitim hayatına devam ederken Endüstri Mühendisi olmak isteyen Ayrık, lise üçüncü sınıfta fikir değiştirerek tiyatroyla ilgilenmeye başlamıştır.

1997 yılında tiyatrocu olmak için İstanbul'a giden İlker Ayrık, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir süre eğitim aldıktan sonra Devlet Konservatuvarı sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Birçok ünlü ismi yetiştiren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim hayatına devam eden Ayrık, burada aldığı eğitimden sonrası, 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut Taşkın ile birlikte "Pervasız Tiyatro" adlı bir tiyatro kurmuştur. Bir dönem Kent Oyuncuları'na da katılan Ayrık, burada 2007-2009 sezonunda "Cimri" adlı oyunu sergilemiştir.

Sinemanın yanında dizilerde de rol alan İlker Ayrık, Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Geniş Aile'de "Mürsel" karakterini canlandırmıştır. İlker Ayrık bu dizi projesinde, Rasim Öztekin, Halit Akçatepe, Ufuk Özkan, Fırat Tanış ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır. Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan bir dönem dizisi olan Seksenler'de "Çağatay" karakterini canlandırmıştır.

Kanal D ekranlarında "Ben Bilmem Eşim Bilir" ve "Çarkıfelek" yarışmalarını sunan ünlü isim şimdilerde ise, "Yaparsın Aşkım" adlı programın sunuculuğunu üstlenmektedir. Dokuz yıldır Sanem Ayrık ile evli olan İlker Ayrık'ın bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Yedi Kocalı Hürmüz : - 2017

Sığıntılar: Slawomir Mrozek - Pervasız Tiyatro - 2012

Annem Yokken Çok Güleriz: Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010

Cimri: Moliere - Kent Oyuncuları - 2008

Uçurtmanın Kuyruğu: Savaş Dinçel - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2006

Vişne Bahçesi: Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000

Oz Büyücüsü: Frank Baum - MSM Oyuncuları - 2000

FİLMOGRAFİ

Tatlı Hayat

7 Numara

Aslı ile Kerem

Kasabanın İncisi

Omuz Omuza

Müjgân Bey

Kısmet Şenay

Kadın Her Zaman Haklıdır

Karınca Yuvası

Gizli Patron

Son Osmanlı Yandım Ali

Kuzey Rüzgârı

Başımın Belası

Çocuk (film)

Gökten Üç Elma Düştü

Babam Adam Olacak

Cesaretin Var Mı Aşka?

A.R.O.G.

Geniş Aile

Ramazan Güzeldir

Haneler

Memlekette Demokrasi Var

Çakallarla Dans Servet

Seksenler

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

Kedi Özledi

Çakallarla Dans 3

Yapışık Kardeşler

Çakallarla Dans 4

Yanlış Anlama

Çakallarla Dans 5

Müstakbel Damat

SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Ben Bilmem Eşim Bilir

Çarkıfelek

İlker Ayrık İle 1-0

Var Mısın Yok Musun

Saatli İlker Ayrık Takvimi

Acayip Tipler

Yaparsın Aşkım