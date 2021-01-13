Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık kimdir? İlker Ayrık kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? İlker Ayrık hayatı ve biyografisi nedir?
Sunuculuğunu üstlendiği yarışma programları ve sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer eden bir isim olan, Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık kimdir? İlker Ayrık kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? İlker Ayrık hayatı ve biyografisi nedir?
Sunuculuğunu üstlendiği yarışma programları ve sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer eden bir isim olan, Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık kimdir? İlker Ayrık kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? İlker Ayrık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
YAPARSIN AŞKIM SUNUCUSU İLKER AYRIK KİMDİR?
16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen İlker Ayrık, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Balıkesir Lisesi'nde eğitim hayatına devam ederken Endüstri Mühendisi olmak isteyen Ayrık, lise üçüncü sınıfta fikir değiştirerek tiyatroyla ilgilenmeye başlamıştır.
1997 yılında tiyatrocu olmak için İstanbul'a giden İlker Ayrık, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir süre eğitim aldıktan sonra Devlet Konservatuvarı sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Birçok ünlü ismi yetiştiren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim hayatına devam eden Ayrık, burada aldığı eğitimden sonrası, 2005 yılında tiyatrocu arkadaşı Aykut Taşkın ile birlikte "Pervasız Tiyatro" adlı bir tiyatro kurmuştur. Bir dönem Kent Oyuncuları'na da katılan Ayrık, burada 2007-2009 sezonunda "Cimri" adlı oyunu sergilemiştir.
Sinemanın yanında dizilerde de rol alan İlker Ayrık, Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Geniş Aile'de "Mürsel" karakterini canlandırmıştır. İlker Ayrık bu dizi projesinde, Rasim Öztekin, Halit Akçatepe, Ufuk Özkan, Fırat Tanış ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır. Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan bir dönem dizisi olan Seksenler'de "Çağatay" karakterini canlandırmıştır.
Kanal D ekranlarında "Ben Bilmem Eşim Bilir" ve "Çarkıfelek" yarışmalarını sunan ünlü isim şimdilerde ise, "Yaparsın Aşkım" adlı programın sunuculuğunu üstlenmektedir. Dokuz yıldır Sanem Ayrık ile evli olan İlker Ayrık'ın bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Yedi Kocalı Hürmüz : - 2017
Sığıntılar: Slawomir Mrozek - Pervasız Tiyatro - 2012
Annem Yokken Çok Güleriz: Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010
Cimri: Moliere - Kent Oyuncuları - 2008
Uçurtmanın Kuyruğu: Savaş Dinçel - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2006
Vişne Bahçesi: Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000
Oz Büyücüsü: Frank Baum - MSM Oyuncuları - 2000
FİLMOGRAFİ
Tatlı Hayat
7 Numara
Aslı ile Kerem
Kasabanın İncisi
Omuz Omuza
Müjgân Bey
Kısmet Şenay
Kadın Her Zaman Haklıdır
Karınca Yuvası
Gizli Patron
Son Osmanlı Yandım Ali
Kuzey Rüzgârı
Başımın Belası
Çocuk (film)
Gökten Üç Elma Düştü
Babam Adam Olacak
Cesaretin Var Mı Aşka?
A.R.O.G.
Geniş Aile
Ramazan Güzeldir
Haneler
Memlekette Demokrasi Var
Çakallarla Dans Servet
Seksenler
Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
Kedi Özledi
Çakallarla Dans 3
Yapışık Kardeşler
Çakallarla Dans 4
Yanlış Anlama
Çakallarla Dans 5
Müstakbel Damat
SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR
Ben Bilmem Eşim Bilir
Çarkıfelek
İlker Ayrık İle 1-0
Var Mısın Yok Musun
Saatli İlker Ayrık Takvimi
Acayip Tipler
Yaparsın Aşkım