Yanlış tencere kullanımı zehirliyor
BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, çoğu insanın sağlıklı beslenme nedeniyle tercih ettiği, ancak doğru kullanmayı tam olarak bilmediği tencerelerin en az tüketilen gıdalar kadar önem taşıdığını söyledi.
BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, çoğu insanın sağlıklı beslenme nedeniyle tercih ettiği, ancak doğru kullanmayı tam olarak bilmediği tencerelerin en az tüketilen gıdalar kadar önem taşıdığını söyledi. Tayar, "Kalitesiz ve hijyenden uzak tencereler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.
Mutfaktaki demirbas¸lardan biri olan tencerenin toprakla başlayan tarihteki yolculuğu, malzeme teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte ciddi değişiklikler göstermeye devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, vatandaşları doğru tencere kullanımı konusunda uyardı. Her tencerenin sağlıklı olmadığını vurgusunu yapan Prof. Dr. Mustafa Tayar, özellikle hijyen noktasında ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
BAKIR TENCEREYİ SUNUMDA KULLANMAK DAHA DOĞRU
Mutfakta uzun yıllardır bulunan ve ısı iletkenligˆinin yu¨ksek olmasıyla bilinen bakır tencere ve tavaları kullanırken kalaylanmıs¸ ve c¸izilmemis¸ olmasına o¨zen go¨stermek gerektiğini söyleyen Mustafa Tayar, "Çu¨nku¨ kalaylanmamıs¸ ve bakımı du¨zenli olarak yapılmamıs¸ olan bakır tencereler, kurs¸un ve civa gibi zararlı kimyasalların ac¸ıgˆa c¸ıkmasına yol ac¸arak zehirlenmelere neden olabilir. Bakır tencerelerin ve sahanların otantik go¨ru¨ntu¨su¨nden sunum yaparken yararlanmanız daha dogˆru bir sec¸im olacaktır" dedi.
ALÜMİNYUMDA ALZHEİMER TEHLİKESİ
En bol metal olmasının yanı sıra çok güçlü, hafif, çok yönlü ve geri dönüştürülebilir olması nedeniyle alüminyum kullanımının oldukça yaygın olduğuna işaret eden Prof. Dr. Mustafa Tayar, bu tarz tencere kullanımında da gizli tehlikelerin bulunduğunu belirtti. Alüminyumun nörotoksik bir metal olduğuna dikkati çeken Tayar, yükseltilmiş alüminyum seviyelerinin alzheimer ve ALS dahil olmak üzere birçok merkezi sinir sistemi hastalığına neden olabildiğinin altını çizdi. Tayar, alüminyum tencerenin genellikle kaplı olmasına rağmen, bu kaplamaların aşınmaya eğilimli olduğunu ve bu nedenle de bulaşma riski taşıdığını kaydetti.
SERAMİKTE YAPIŞMA DERDİ YOK, RENK KAYBI VAR
Seramik malzemeden üretilmiş¸ olan mutfak malzemelerinin yapışmaz olmalarının yanında kolay temizlenebilme özelliği de taşıdıklarını söyleyen BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Bu nedenle yapışmasından korktuğumuz pilav makarna gibi yemekler için bu tencereleri kullanmak akılcı olacaktır. Doğal malzemeden üretilmiş¸ olması nedeniyle sağlıklı malzemeler arasında sayılan ve oldukça uzun ömürlü¨ olan bu tencere ve tavaların tek ko¨tu¨ tarafı, bulas¸ık makinesinde yıkanmaya elveris¸li olmamasıdır. C¸u¨nku¨ makineye girdiklerinde renk kaybına ugˆrama ihtimalleri oldukc¸a yu¨ksektir" şeklinde konuştu.
EN TEHLİKELİSİ TEFLON
Çok sayıda kişinin yapışmaz özelliğinden ve ucuzluğundan dolayı tercih ettiği teflonun listedeki en tehlikeli ürünlerden birisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tayar, teflon malzemeden üretilmiş olan tava ve tencerelere sahip olanların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bir dönemin en o¨nemli bulus¸u olarak nitelendirilen teflon tencere ve tavalarda metal c¸atal, bıc¸ak, kas¸ık kullanılması halinde c¸izikler olus¸acağını aktaran Tayar, "Bu da sagˆlıgˆımız ic¸in zararlı olan kimyasalların besinlere gec¸mesine neden olur. Teflon tavaların üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, bu tavaların yüzey kısımları çizildiği zaman ortaya çıkmakta ve yemekle birlikte direkt olarak vücudumuza girmektedir. Teflonun dikkat çeken en önemli noktalarından bir tanesi, içerisinde bulunan ve yapışmayı önleyen bazı kimyasalların tiroid bezinin işleyişini bozabileceğine dair güçlü kanıtlar olması. Zira tiroit hastalığına sahip olanların bezlerinde teflonda yer alan kimyasalların daha fazla bulunduğu saptanmış durumda ve dolayısıyla teflonun tiroit bezi ile direkt olarak bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu.
GRANİT VE ÇELİK TENCERELER DAHA TERCİH EDİLEBİLİR
Dogˆal granitten imal edilen tencere ve tavaların, yapıs¸maz o¨zelligˆinin yanı sıra c¸izilmeye kars¸ı direnc¸li olduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, c¸elik tencere ve tavaların da sagˆlık ac¸ısından da faydalı olduğunu söyledi. Tayar, ayrıca, çelik tencere ve tavaların yiyeceklerin saklanması ic¸in de iyi bir alternatif olduğunu sözlerine ekledi.
- Bursa
Mutfaktaki demirbas¸lardan biri olan tencerenin toprakla başlayan tarihteki yolculuğu, malzeme teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte ciddi değişiklikler göstermeye devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, vatandaşları doğru tencere kullanımı konusunda uyardı. Her tencerenin sağlıklı olmadığını vurgusunu yapan Prof. Dr. Mustafa Tayar, özellikle hijyen noktasında ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
BAKIR TENCEREYİ SUNUMDA KULLANMAK DAHA DOĞRU
Mutfakta uzun yıllardır bulunan ve ısı iletkenligˆinin yu¨ksek olmasıyla bilinen bakır tencere ve tavaları kullanırken kalaylanmıs¸ ve c¸izilmemis¸ olmasına o¨zen go¨stermek gerektiğini söyleyen Mustafa Tayar, "Çu¨nku¨ kalaylanmamıs¸ ve bakımı du¨zenli olarak yapılmamıs¸ olan bakır tencereler, kurs¸un ve civa gibi zararlı kimyasalların ac¸ıgˆa c¸ıkmasına yol ac¸arak zehirlenmelere neden olabilir. Bakır tencerelerin ve sahanların otantik go¨ru¨ntu¨su¨nden sunum yaparken yararlanmanız daha dogˆru bir sec¸im olacaktır" dedi.
ALÜMİNYUMDA ALZHEİMER TEHLİKESİ
En bol metal olmasının yanı sıra çok güçlü, hafif, çok yönlü ve geri dönüştürülebilir olması nedeniyle alüminyum kullanımının oldukça yaygın olduğuna işaret eden Prof. Dr. Mustafa Tayar, bu tarz tencere kullanımında da gizli tehlikelerin bulunduğunu belirtti. Alüminyumun nörotoksik bir metal olduğuna dikkati çeken Tayar, yükseltilmiş alüminyum seviyelerinin alzheimer ve ALS dahil olmak üzere birçok merkezi sinir sistemi hastalığına neden olabildiğinin altını çizdi. Tayar, alüminyum tencerenin genellikle kaplı olmasına rağmen, bu kaplamaların aşınmaya eğilimli olduğunu ve bu nedenle de bulaşma riski taşıdığını kaydetti.
SERAMİKTE YAPIŞMA DERDİ YOK, RENK KAYBI VAR
Seramik malzemeden üretilmiş¸ olan mutfak malzemelerinin yapışmaz olmalarının yanında kolay temizlenebilme özelliği de taşıdıklarını söyleyen BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Bu nedenle yapışmasından korktuğumuz pilav makarna gibi yemekler için bu tencereleri kullanmak akılcı olacaktır. Doğal malzemeden üretilmiş¸ olması nedeniyle sağlıklı malzemeler arasında sayılan ve oldukça uzun ömürlü¨ olan bu tencere ve tavaların tek ko¨tu¨ tarafı, bulas¸ık makinesinde yıkanmaya elveris¸li olmamasıdır. C¸u¨nku¨ makineye girdiklerinde renk kaybına ugˆrama ihtimalleri oldukc¸a yu¨ksektir" şeklinde konuştu.
EN TEHLİKELİSİ TEFLON
Çok sayıda kişinin yapışmaz özelliğinden ve ucuzluğundan dolayı tercih ettiği teflonun listedeki en tehlikeli ürünlerden birisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tayar, teflon malzemeden üretilmiş olan tava ve tencerelere sahip olanların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bir dönemin en o¨nemli bulus¸u olarak nitelendirilen teflon tencere ve tavalarda metal c¸atal, bıc¸ak, kas¸ık kullanılması halinde c¸izikler olus¸acağını aktaran Tayar, "Bu da sagˆlıgˆımız ic¸in zararlı olan kimyasalların besinlere gec¸mesine neden olur. Teflon tavaların üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, bu tavaların yüzey kısımları çizildiği zaman ortaya çıkmakta ve yemekle birlikte direkt olarak vücudumuza girmektedir. Teflonun dikkat çeken en önemli noktalarından bir tanesi, içerisinde bulunan ve yapışmayı önleyen bazı kimyasalların tiroid bezinin işleyişini bozabileceğine dair güçlü kanıtlar olması. Zira tiroit hastalığına sahip olanların bezlerinde teflonda yer alan kimyasalların daha fazla bulunduğu saptanmış durumda ve dolayısıyla teflonun tiroit bezi ile direkt olarak bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu.
GRANİT VE ÇELİK TENCERELER DAHA TERCİH EDİLEBİLİR
Dogˆal granitten imal edilen tencere ve tavaların, yapıs¸maz o¨zelligˆinin yanı sıra c¸izilmeye kars¸ı direnc¸li olduklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, c¸elik tencere ve tavaların da sagˆlık ac¸ısından da faydalı olduğunu söyledi. Tayar, ayrıca, çelik tencere ve tavaların yiyeceklerin saklanması ic¸in de iyi bir alternatif olduğunu sözlerine ekledi.
- Bursa
Kaynak: DHA
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