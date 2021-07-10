Yankesiciyi ak saçı ele verdi
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Yankesiciyi ak saçı ele verdi

Yankesiciyi ak saçı ele verdi
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da ATM'den maaşını çeken Ali Meclis'in (77) cebinden yankesicilik yöntemiyle 200 lira çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheliden Vedat Kaya (27), saçının üst bölümündeki beyazlıktan yola çıkılarak yakalandı.

ADANA'da ATM'den maaşını çeken Ali Meclis'in (77) cebinden yankesicilik yöntemiyle 200 lira çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheliden Vedat Kaya (27), saçının üst bölümündeki beyazlıktan yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta ATM'den maaşını çeken Ali Meclis, evine dönerken arkasından yaklaşan iki kişi tarafından durduruldu. Kimliği belirsiz kişilerden biri, iddiaya göre, Meclis'in pantolonunu tutup salladı, ardından da koşarak uzaklaştı. Ceplerini kontrol eden Ali Meclis, çektiği 1100 liranın 200 lirasının olmadığını fark etti. Yankesicilik anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİMeclis'in, emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, asıl şüphelinin saçının üst kısmının beyaz olduğunu tespit etti. Şüpheli profillerini araştıran polis, yankesicinin benzer suçlardan kaydı bulunan Vedat Kaya olduğunu belirledi. Polis, Kaya'yı Belediyeevleri Mahallesi'nde bir adrese yaptığı baskınla gözaltına alındı.Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Vedat Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Yankesiciyi ak saçı ele verdi
Yankesiciyi ak saçı ele verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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