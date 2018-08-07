Yanıklılar Şenlikte Coştu!

2 gün süren çeşitli el sanatları ve yöresel ürünlerin sergilediği ve satışının yapıldığı şenlikte 71 stant yer aldı. Köy Meydanında gerçekleşen şenlikte açılan stantlarda köy halkı tarafından hazırlanmış yiyeceklerin yanı sıra el sanatları ürünleri satıldı. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in de eşi Nurten Yılmazer ile birlikte ziyaret ettiği Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan da yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte, katılımcılar Karadeniz ve Kafkas Kültür Dernekleri tarafından hazırlanmış gösterileri de büyük bir ilgiyle izledi.

DOSTLUKLAR GELİŞTİRMEK

Şenliğin ortak amcanın Yanık'ın ve Sapanca'nın tanıtımı olduğunu belirten Dernek Başkanı Nihal Yüksel, " Şenliğimizin amacı insanlarımızın bir arada olması, paylaşımda bulunması, karşılıklı dostluklar geliştirmek, gençlerimizin, kadınlarımızın ürettikleri ürünleri pazarlayabilmeleri, kendi ayakları üzerlerine basmalarına ön ayak olmak. Katılımcılarımız her geçen yıl artıyor. Sağ olsun bu konuda belediyemizde bize çok destek oluyor. Karadeniz ve Kafkas Kültür Derneklerinin de bize çok katkısı oldu. Katılımcılarımızın keyifli bir haftasonu geçirdiklerini umut ediyorum" dedi.

EYLÜL-EKİMDE GÜZ ŞENLİKLERİ

İki gün süresince yoğun devam eden şenlikte Karadeniz halk oyunları, Çerkez halk dansları ve yöresel dans gösterileri, çocukların çuval ve değişik yarışların ilgiyle izlendiğini kaydeden Yüksel, "Her geçen yıl yükselen bir grafiğimiz var. Katılımcılarımız da ziyaretçilerimiz de memnun. Onlar mutlu olunca bizlerde işimizi iyi yaptığımızı anlıyoruz. Ben buradan tekrar dernek üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Eylül- Ekim ayında da yine yöresel ürünlerin sergileneceği 'Güz Şenlikleri'ni düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Nihal Yüksel Başkanlığındaki Çağdaş Yanık Mahallesi Kültür ve Geliştirme, Tanıtma ve Koruma Derneği yönetiminde Şahin Lakay Başkan Yardımcısı, Serkan Talay Sayman, Ayla Tan ve Çiğdem Kuş yönetim kurulu üyeliklerinde bulunuyor.

Şenlik Pazar günü gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.