Yangınların söndürülmesinde destek olan firmalara 'teşekkür plaketi'
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Yangınların söndürülmesinde destek olan firmalara 'teşekkür plaketi'

Yangınların söndürülmesinde destek olan firmalara 'teşekkür plaketi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları için gerek araçlarıyla gerekse de personeliyle destek veren Alaşehirli özel firmalara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları için gerek araçlarıyla gerekse de personeliyle destek veren Alaşehirli özel firmalara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları sonrası harekete geçen Alaşehirli özel sektör firmaları, gerek araçlarıyla gerekse de personelleriyle yangınların söndürülmesinde destek sağladı. Firmaların gösterdikleri fedakarlıkları ödüllendiren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, firmalara teşekkür plaketi düzenledi. Makamında düzenlediği törenle firmalara teşekkür eden Başkan Öküzcüoğlu, "Orman yangınlarıyla hepimiz sarsıldık ve ciğerlerimiz yandı. Biz de Alaşehir Belediyesi olarak, kayıtsız kalmadık. Bölgedeki yangınlara müdahale etmek için Marmaris'e, Muğla'ya, Buldan'a, Salihli'ye gönderebildiğimiz kadar araçlarımızla destek vermeye çalıştık. Buradaki arkadaşlarımız da bizlere araçlarıyla, yakıtlarıyla, şoförleriyle yangın bölgelerinde destek verdiler. Onlara bu desteklerinden dolayı Alaşehir ve Alaşehirli hemşerilerimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyoruz. Vatanseverlik, milliyetçilik bu ülkenin akarsuyuna, topraklarına, göllerine, barajlarına, ağaçlarına sahip çıkmaktır. Milliyetçilik, vatanseverlik demek bu ülkenin ormanlarına sahip çıkmak demektir. Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı şu günlerde ileriki yıllarda çocuklarımıza bırakabileceğimiz, biz de atalarımız gibi temiz akarsular, göller ve ormanlar bırakmak istiyoruz. Verdiğimiz bu mücadeleye katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah bizlere bir daha böyle felaket yaşatmasın, diyerek plaketlerini taktim etti. Destekte bulunan firmalar da her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirttiler" dedi. - MANİSA

Yangınların söndürülmesinde destek olan firmalara 'teşekkür plaketi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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