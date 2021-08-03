Yangınlar neden çıkıyor? Türkiye'de yangınların sebebi ne?

Türkiye'nin son günlerde gerçekleşen orman yangınları, gündemin en önemli konusu olmaya devam ediyor. Gelen kötü haberlerin ardından itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular ise "Yangınlar neden çıkıyor? Türkiye'de yangınların sebebi ne?" oldu. Peki, Yangınlar neden çıkıyor? Türkiye'de yangınların sebebi ne?

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. 6 gündür devam eden yangınlar konusunda çalışmalar devam ederken, yangınların çıkış nedeni ise merak edilmekte. 30'un üzerinde farklı şehirde çıkan yangınlar sonrası vatandaşlar internette en çok "Yangınlar neden çıkıyor? Türkiye'de yangınların sebebi ne?" sorularının cevabını aratmakta. Peki, Yangınlar neden çıkıyor? Türkiye'de yangınların sebebi ne?

YANGINLAR NEDEN ÇIKIYOR?

Cumhurbaşkanlığı tarafından ise yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığı hatırlatıldı ve sabotaj ihtimali vurgusu yapıldı.

ABDULLAH AĞAR: GÜÇLÜ ŞÜPHELER VAR

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar dikkat çeken tespitlerde bulundu. Ardı ardına çıkan yangınlar için terör saldırısı ihtimali üzerinde duran Ağar şunları söyledi:

"Geçmişte de sözde Ateşin Çocukları denilen 'Ateşin Katilleri', Türkiye'nin farklı noktalarında, değişik zamanlarda ormanları yakıp bazı sabotajların altına imzalarını atmışlardı. Bu yangınlar da onlara çok benziyor ama resmi bir açıklama yok. Devlet bu tür konularda toplumda var olan kutuplaşmanın artmasından endişe edecek şekilde bunun önünü almaya çalışıyor.

"TOPLUMSAL BİLGİ VE BİLİNCE İHTİYAÇ VAR"

Ciddi anlamda bir gerginlik var ve bu gerginliği kullanmaya çalışan bir terör örgütü ile karşı karşıya kaldığımızı unutmamak gerekiyor. Toplumsal anlamda bir bilgi ve bilince ihtiyaç var. Sonuçta bunu gerçekleştirenin bir terör örgütü olduğu üzerine şüpheler yoğunlaşıyor.

Bunların maksadı işe toplumda bir şüphe, belirsizlik, korku yaratmak ve bir şekilde ben varım demek. Toplumda var olan gerginliği, terör örgütlerinin bu şekilde kullanmasına izin vermemek gerekiyor. Siyasi anlamdaki hizipleşme, özellikle de sosyal medyada orman yangınları üzerinde kullanılıyor.

"BU BİR İNSANLIK SUÇU"

Terör örgütleri geçmiş dönemlerde de bunu yapmaya çalıştılar. Bu bir insanlık suçudur. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya, doğaya, geleceğe kısacası insanlığa zarar veriyor. Bu açıdan bakıldığında terör örgütleri ve onları besleyenlerin çok büyük bir suçu olduğunu ifade etmek gerekiyor."

İKİNCİ ŞÜPHE: İKLİM KRİZİ

Sabotaj ihtimalinin yanı sıra yangınların çıkış sebebini iklim krizine bağlı faktörler olduğu da bilim insanları arasında sıkça dillendiriliyor. Hürriyet'in haberine göre Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, hem çıkan yangınların ardından sıkça telaffuz edilen fön etkisini hem de bölgedeki son durumu yorumladı.

YANGINA MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİREN FAKTÖR: FÖN ETKİSİ

Çukurçakır şu tespitlerde bulundu:

"Fizikte temel kuraldır. Isınan hava yükselir. Hava kütlesi bir dağ engeli ile karşılaştığı zaman yukarı doğru tırmanır. Bu esnada içinde bulunan nemi genelde yağış olarak dağın yamaçlarına bırakır. Föhn (Fön) rüzgarları, ise bu hava kütlesinin dağın diğer yamacına geçtiği anda oluşur. Nemini bırakan hava kütlesi sıcaklığı her yüz metrede yaklaşık olarak bir derece artarak inişe geçer. Bu nedenle Fön rüzgarları hem sıcak hem de kurak bir yapıya sahiptir. Fön rüzgarları yurdumuzda ise Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca kıyıya paralel uzanan sıradağlarda görülür.

Fön rüzgarlarından bağımsız olarak normal koşullarda bile orman yangınları için rüzgar her zaman olumsuz bir parametredir. Hem yangının yayılmasını hızlandırır hem de topografya ya bağlı ani yön değişikliği nedeniyle yangınla mücadeleyi zorlaştırır.

"RÜZGARI İYİ ANALİZ ETMEK GEREKİR"

Meteoroloji istasyonlarında yapılan rüzgar ölçümleri çoğunlukla yangın alanlarını temsil etmez. Çünkü yangın alanlarında "ısınan hava yükselir onun yerine civardaki en soğuk hava gelir" fizik kuralına göre rüzgarın yönü ve hızı çok hızlı değişim gösterir. Bu nedenle orman yangınlarında rüzgar iyi analiz edilmek zorundadır.

Fön (Föhn) Rüzgarlarının Etkileri

-Bitkiler üzerinde kurutucu etki yapar.

-Bu nedenle orman yangınlarının oluşumunda olumsuz etkisi olur.

-Kış aylarında karın erken erimesine, sel ve çığ olaylarına neden olur.

-Yaz mevsiminde ise ürünlerin erken olgunlaşmasını katkı sağlar.

-İnsan sağlığına da çeşitli yönleri ile olumsuz etkileri vardır.

İKİNCİ ŞÜPHE: İKLİM KRİZİ

Sabotaj ihtimalinin yanı sıra yangınların çıkış sebebini iklim krizine bağlı faktörler olduğu da bilim insanları arasında sıkça dillendiriliyor. Hürriyet'in haberine göre Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, hem çıkan yangınların ardından sıkça telaffuz edilen fön etkisini hem de bölgedeki son durumu yorumladı.

YANGINA MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİREN FAKTÖR: FÖN ETKİSİ

Çukurçakır şu tespitlerde bulundu:

"Fizikte temel kuraldır. Isınan hava yükselir. Hava kütlesi bir dağ engeli ile karşılaştığı zaman yukarı doğru tırmanır. Bu esnada içinde bulunan nemi genelde yağış olarak dağın yamaçlarına bırakır. Föhn (Fön) rüzgarları, ise bu hava kütlesinin dağın diğer yamacına geçtiği anda oluşur. Nemini bırakan hava kütlesi sıcaklığı her yüz metrede yaklaşık olarak bir derece artarak inişe geçer. Bu nedenle Fön rüzgarları hem sıcak hem de kurak bir yapıya sahiptir. Fön rüzgarları yurdumuzda ise Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca kıyıya paralel uzanan sıradağlarda görülür.

Fön rüzgarlarından bağımsız olarak normal koşullarda bile orman yangınları için rüzgar her zaman olumsuz bir parametredir. Hem yangının yayılmasını hızlandırır hem de topografya ya bağlı ani yön değişikliği nedeniyle yangınla mücadeleyi zorlaştırır.

"RÜZGARI İYİ ANALİZ ETMEK GEREKİR"

Meteoroloji istasyonlarında yapılan rüzgar ölçümleri çoğunlukla yangın alanlarını temsil etmez. Çünkü yangın alanlarında "ısınan hava yükselir onun yerine civardaki en soğuk hava gelir" fizik kuralına göre rüzgarın yönü ve hızı çok hızlı değişim gösterir. Bu nedenle orman yangınlarında rüzgar iyi analiz edilmek zorundadır.

Fön (Föhn) Rüzgarlarının Etkileri

-Bitkiler üzerinde kurutucu etki yapar.

-Bu nedenle orman yangınlarının oluşumunda olumsuz etkisi olur.

-Kış aylarında karın erken erimesine, sel ve çığ olaylarına neden olur.

-Yaz mevsiminde ise ürünlerin erken olgunlaşmasını katkı sağlar.

-İnsan sağlığına da çeşitli yönleri ile olumsuz etkileri vardır.