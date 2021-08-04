Yangının sıçradığı termik santralde ürküten ihtimal! Ölümcül gazlar açığa çıkabilir

Yangının sıçradığı Kemerköy Termik Santrali'nde söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, santraldeki kömürlerden çıkacak gazın solunmasının ölümcül olacağı uyarısı yaptı.

Milas'ta günlerdir alevlerin ulaşmaması için büyük çaba sarf edilen Kemerköy Termik Santrali'nde korkulan oldu. Santralin bahçesine sıçrayan alevler, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılırken yangının santral binasına sıçramasının ardından meydana gelebilecek olumsuz ihtimaller de ortaya konulmaya başlandı. Bu ihtimale göre linyit kömürü ile çalışan santraldeki kömürlerin yanması durumunda ortaya çıkacak karbon monoksit, solunması durumunda ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle Valilik, maske uyarısı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk de, linyitle çalışan ve Türkiye'nin dördüncü büyük santrali konumunda bulunan Kemerköy Termik Santrali için ölümcül gaz uyarısında bulundu.

BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA UYARI

Öztürk, termik santraliyle ilgili uyardı çıkan gazların öldürücü olabileceğini söyledi. Vatandaşların pencereleri kapalı tutması ve evden çıkmaması gerektiğini belirten Öztürk, bölgede görev yapan gazetecilerin de dikkatli olmalarını istedi. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Milas'taki alevler içerisinde kalan termik santralin bölgede öldürücü olabileceğini söyledi.

"RÜZGARIN DA ETKİSİYLE SÜRÜKLENECEK"

Öztürk'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Termik santral yanarsa, tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır. Termik santralden rüzgar rüzgarın etkisi sürüklenecek gazlar zehirli. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım.

"40 BİN KÖMÜR STOĞU OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

Termik santralde 40 bin ton kömür stoğu olduğu iddia edilmekte. Bu doğru ise bölgede insan sağlığı için çok çok riskli hava kirliliği oluşur. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşacak kirleticiler, PM10, SO2, CO, NO2 kirleticileridir. Bu kirleticiler sağlık için çok tehlikeli

Termik santral stoğunda kömürün gelişi güzel yanması sonucu hakim rüzgar yönünde sağlık için çok çok tehlikeli kirleticiler oluşur. Yöre halkımız hava kirliliği konusunda uyarılmalı.

"GAZLARIN SOLUNMASI ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

Bölgede program yapan gazeteciler, hakim rüzgar yönünden uzak dursunlar ve mutlaka aktif karbonlu maske taksınlar. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşan gazlar sağlık için çok çok tehlikeli.

Santral söndürme işlemi çok çok uzmanlık isteyen bir iştir. Aktif karbonlu maske maske kullanılması özellikle önemli. Gelişi güzel (kontrolsüz) kömürün yanması sonucu oluşan gazlar ölümcüldür.

Termik santralden salımlanan kirleticilerin hakim olduğu bölgelerde evlere aktif karbonlu maske dağıtılmalı, vatandaşın dışarı çıkması kesinlikle yasaklanmalı. Pencereler kesinlikle sıkı sıkı kapalı olmalı."