Yangının görünmez kahramanları
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Yangının görünmez kahramanları

Yangının görünmez kahramanları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla bölgesinde çıkan orman yangınlarına toplumun birçok kesiminden gönüllü katılırken, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Sungur yangınlarda kullanılan kürek, tırmık ve kazmaların montajı ile bakımı yapıyor.

Muğla bölgesinde çıkan orman yangınlarına toplumun birçok kesiminden gönüllü katılırken, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Sungur yangınlarda kullanılan kürek, tırmık ve kazmaların montajı ile bakımı yapıyor.

Orman yangınlarının başlamasının ardından yangın bölgelerine yardım ulaştırılmasında gönüllü olan Reis Songur, yangın bölgesindeki tırmık ve küreklerin montajının doğru olmadığını görünce AFAD Koordinasyon merkezinde kendi aletleri ile hayırseverlerden gelen tırmık, kürek ve kazmaların montajını üstlendi.

Yeşilyurt İlkokul Müdürü Reis Songur tarafından Belediye yardım toplama alanında 420 kürek, 370 tırmık, 130 kazma, AFAD Koordinasyon Merkezinde ise 330 kürek, 310 tırmık ve 140 kazma kullanıma hazır hale getirildi. AFAD Koordinasyon merkezinde sisteme veri girişi gelen yardımların indirme yükleme işlerini Foklift kullanarak da yardımcı olan Reis Songur böyle bir dönemde herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu söyledi.

AFAD Yardım Koordinasyon Merkezinde her gün tırmık, kürek ve kazmaların montajını yapan İlkokulu Müdürü Reis Songur, "Yangın sürecinde yangın alanlarına yardım malzeme götürdük. Kozağaç bölgesindeki yangına tırmık ve kürek götürmek için geldiğimde tırmıkların ve küreklerin saplarının düzgün takılmadığını ve vidalarının takılmadığını fark ettim. Bu eksikliği doldurmak için malzemem vardı zaten. Buraya gelerek tırmık ve küreklerin saplarını taktım. Bugüne kadar Bin 300 tırmık ve Bin 300 kürek ve 250 tane kazma sapı takarak yangın alanlarında kullanım için gönderdik. Orada yanan ve geri gelenlerin saplarını tekrar takarak tekrar sevkiyatını sağladık. AFAD yardım koordinasyon merkezinde mal indirmede ve mal yüklemede gelen yardım malzemelerinin yüklenmesinde yardımcı olmaya çalıştık. İçeride Fokliftimiz var kullanmasını biliyorum. Ağır ürünlerin indirilmesi ve araca yüklenmesi konusunda elimizden geleni yaptık. Köylü çocuğuyum. Elimden birçok meziyet geliyor. Köylü çocuğu olduğumuz için aleti kendimiz kullanıyorum ve bozulduğunda nasıl yapılacağını öğrendik. Bunun için çok çabaya gerek yok. Aleti kullanmak yeterli oluyor" dedi. - MUĞLA

Yangının görünmez kahramanları
Yangının görünmez kahramanları
Yangının görünmez kahramanları
Yangının görünmez kahramanları
Yangının görünmez kahramanları
Yangının görünmez kahramanları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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