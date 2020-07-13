Yangına rekor sürede müdahale İstanbul Adalar İlçesi'nde Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiinde dün saat 17.07'de iki ayrı noktada çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü'nün 3 dakika gibi rekor bir sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Karadan, havadan ve denizden ekipler tarafından müdahale edilen yangına ilişkin açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangının yaklaşık 2.5 saat gibi bir sürede kontrol altına alındığını belirtti.

Yangının Heybeliada Ruhban Okulu ve yerleşim yerlerine herhangi bir zarar vermeden kısa sürede söndürüldüğünü dile getiren Karacabey, yangına ilişkin teknik detaylar için açıklamasına şöyle devam etti;

"Bugün 17.07 sularında Heybeliada'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangınına ekiplerimiz rekor bir sürede müdahale etti. 2003'te 40 dakika civarında olan orman yangınına ilk müdahale süresini 12 dakikaya kadar düşürdük. 2023'te bu süreyi 10 dakika olarak hedeflerken bugünkü yangına 3 dakika gibi kendi hedefimizi de aşan bir sürede müdahalede bulunduk. 1 İHA, 6 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 40 Orman Genel Müdürlüğü personeli ve 17 diğer bölgelerden sevk edilen arazöz ile yaklaşık 2.5 saatte yangını kontrol altına almayı başardık. 5 hektarlık alanın etkilendiği yangını minimum hasarla atlattık. Orman içindeki yaban hayatının da etkilendiğini tahmin ediyoruz. Yangının yerleşim yerlerine herhangi bir zarar vermemesi ve insani can kaybı olmaması tek tesellimiz. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı ve emniyet güçlerimiz tarafından şüpheli bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Saat 19.45 civarında ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınan yangına Heybeliada'daki vatandaşlarımız da büyük destek oldu. Biz her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Vatandaşlarımızı sorumluluk alamaya davet ediyoruz."

Kaynak: Bültenler