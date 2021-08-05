YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI
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YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında sarp arazide düşen Azerbaycan ekibinden Elnur Aliyev'in (23) kırılan sağ bacağının diz altı ve bilek kısmına ameliyatla platin takıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında sarp arazide düşen Azerbaycan ekibinden Elnur Aliyev'in (23) kırılan sağ bacağının diz altı ve bilek kısmına ameliyatla platin takıldı. Aliyev, bir an önce sağlığına kavuşup, arkadaşlarının yanına dönerek söndürme çalışmalarına katılmak istediğini söyledi.

Marmaris'in kırsal mahallelerindeki orman yangınını söndürme çalışmasına katılan Azerbaycan'dan gelen ekipteki Elnur Aliyev, 2 Ağustos'ta sarp ve dağlık alanda dengesini kaybedip, düştü. Sağ bacağından yaralanan Aliyev, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gerekli tahlil ve tetkikleri yapılan Aliyev'in sağ diz altı ve bilek kısmında kırıklar tespit edildi. Op. Dr. Mutlu Güngör tarafından ameliyata alınan Aliyev'in, 5 saat süren ameliyatla kırılan bacağına ve bileğine vida ve platin takılıp, özel odaya alındı.

'BORCUMUZ DİYEREK GÖNÜLLÜ YARDIMA GELDİM'

Elnur Aliyev, servisteki odasında Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bir an önce arkadaşlarının yanına dönüp, söndürme çalışmalarına katılmak istediğini söyledi. Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve bakanlarımız, 'Kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı var, desteğe gideceğiz' dedi. 'Bizim borcumuz' diyerek, gönüllü olarak yardıma geldik. Arkadaşlarımız yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Allah'ın izniyle bu yangını söndürmek boynumuzun borcudur. İnşallah her şey güzel olur. Taburcu olduktan sonra bu yangını tamamen söndürdükten sonra öz vatanımıza döneceğiz. Kardeşlerimize destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Allah'ın izniyle sizlerin rahat yaşaması için her şeyi düzelteceğiz. Sizin milletiniz, yetkilileriniz ve hastanenizden çok memnunum. Gösterilen ilgi ve alakadan çok memnunum, kendimi vatanımda gibi hissettim dedi.

'DURUMU ÇOK İYİ'

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, Marmaris'te yaşadığımız üzücü durumdan kurtulmamıza katkıda bulunmak için gelen kardeşimizin bize geldiğinde bacağında kırık vardı. Ameliyatını yaptık, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Ayrıca hastanemize 8 günde dumandan zehirlenen ve rahatsızlanan 190 kişi getirildi ve tedavisi yapılarak taburcu edildi diye konuştu.

Ortopedi Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör de, Yangına müdahale esnasında ayağında ince kemik kırığı ile getirildi. PCR testinde negatif çıktı. Yaptığımız tespit sonrası ameliyata aldık. Ortalama 3 hafta alçıda kalacak. Daha sonra yavaş yavaş ayağını basmaya başlayacak. Hayati tehlikesi ve sıkıntısı yok, şu an durumu çok iyi ifadelerini kullandı.

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI
YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI
YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI
YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI
YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI
YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA DÜŞEN AZERBAYCANLI İTFAİYE ERİNİN KIRILAN BACAĞINA PLATİN TAKILDI - Haberler
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