YANGIN TAKİP SİSTEMİ KAHRAMANMARAŞ'TA TANITILDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği orman yangınlarının koordinatlarını yer araçlarına bildirdiği yangın takip sistemi, yapılan tatbikatta tanıtıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği orman yangınlarının koordinatlarını yer araçlarına bildirdiği yangın takip sistemi, yapılan tatbikatta tanıtıldı.

Kurucaova orman deposunda, Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kaymak, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, Andırın Orman İşletme Müdürü Uğur Kara ve yangın söndürme ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta ekipler, sistem üzerinden harekete geçerek yanan alanlara anında müdahale etti.

'SİSTEM TÜRKİYE'DE İLK'

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise Kaymakam İbrahim Güneş ile birlikte yangın takip sistemini tanıttı. Ketmen, sistemin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, şunları söyledi

Yeni kullandığımız bu sistemi Türkiye'de yaklaşık bin kadar yangın aracımızın tamamında kuruyoruz. Bu sistem sayesinde yangın esnasında hava araçlarından herhangi bir yangının koordinatları anında araçlarımızdaki tabletimize gelecek. Koordinatlar doğrultusunda aracımız yangına çıkacak, kaç saatte gidecek, hangi yolu kullanacak, ormana ne kadar uzakta bunları anlık olarak alacak ve yangına anında müdahalesini sağlayacak.

Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş ise dünyada bu teknolojiyi kullanabilen ve orman alanına ulaşabilen tek ülke olunduğunu ve sistemle olası bir orman yangınında zamanında müdahale edilebileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı