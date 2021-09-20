Yangın Söndürme Drone'u ile gümüş madalya kazandılar - Haberler
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Yangın Söndürme Drone'u ile gümüş madalya kazandılar

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Haberler | Yerel

-Yangın Söndürme Drone'u ile gümüş madalya kazandılar Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçesinde yaşayan üç üniversite öğrencisi yangın söndürme drone'u projesi ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda dereceye girerek gümüş madalya almaya hak kazandı.

- Yangın Söndürme Drone'u ile gümüş madalya kazandılar

AYDIN - Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçesinde yaşayan üç üniversite öğrencisi yangın söndürme drone'u projesi ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda dereceye girerek gümüş madalya almaya hak kazandı. Üç gence ödülleri 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda (T3 Vakfı) kurucusu Selçuk Bayraktar tarafından Teknofest finalinde verilecek.

Ege Bölgesi'nin gururu olmayı başaran Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Berke Üçülcüm, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi Emrah Arslan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Diyar Zor, 2021 yılı Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Aracı Yarışması'na katıldı. Bursa'da Yunuseli Havalimanı'nda binlerce gencin katımıyla gerçekleşen yarışmada, çeşitli kategorilerde yarışma imkanına sahip olan 342 takım final heyecanı yaşadı.

TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Aracı kategorisinde başvuru yapan 248 takımdan katılım hakkı kazanan Polonya ve Pakistan olmak üzere 2 uluslararası takım ile 66 ulusal takım yarışmalarda yer aldı. Bu heyecanı yaşayan takımlardan biri de öğrencisi Berke Üçülcüm, Emrah Arslan ve Diyar Zor'dan oluşan "Dranos İHA" adlı takım oldu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in de katkılarıyla yarışmanın finaline katılan gençler, elde ettikleri beşincilik derecesiyle gümüş madalya almaya hak kazanarak, büyük sevinç yaşadı. Takım Kaptanı Emrah Arslan yaptığı açıklamada; kendilerine katkı sağlayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Bodrum Belediyesi ve Muğla Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür etti.

Son dönemde Türkiye'nin üzerinde kabus olan yangınların gündemde olduğu dönemde, İHA'larını bir yangın söndürme aracı olarak tasarlayan gençler oldukça dikkat çekti. Isonem Anti Molotof Atılabilir Tip Yangın Söndürücüyü yangının merkezine fırlatmak üzere tasarlanan İHA, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesini engellemeyi hedefliyor.

Yangın Söndürme Drone'u ile gümüş madalya kazandılar

Yangın Söndürme Drone'u ile gümüş madalya kazandılar

Yangın Söndürme Drone'u ile gümüş madalya kazandılar

Yangın Söndürme Drone'u ile gümüş madalya kazandılar
İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Son Dakika Haberleri
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