Yangın nasıl söndürülür? Yangın söndürmede kullanılan yöntemler nelerdir?

Son Dakika: Türkiye'de son günlerde çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken birçok vatandaş bu orman yangınlarının önüne nasıl geçilebilir diye aratmaktadırlar. Peki, Yangın nasıl söndürülür? Yangın söndürmede kullanılan yöntemler nelerdir? Yangın söndürmede kullanılan yöntemler nelerdir?

Son Dakika: Yangınla mücadelede birçok çeşitli yöntem vardır. Ülkemizde son günlerde çıkan yangınlardan ötürü bu yöntemler araştırılmaktadır. Türkiye'de son günlerde çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken birçok vatandaş bu orman yangınlarının önüne nasıl geçilebilir diye aratmaktadırlar. Peki, Yangın nasıl söndürülür? Yangın söndürmede kullanılan yöntemler nelerdir? Yangın söndürmede kullanılan yöntemler nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

YANGIN NASIL SÖNDÜRÜLÜR?

Su ile soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır.

Yanıcı maddeyi dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner.

Kuvvetli üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin sıcaklığının düşmesine neden olmaktadır.

Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.

Havayı kesme:

Örtme: katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile münasebetinin kesilmesi ile meydana getirilen söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü gerçekleştiren kimyasal kullanılmaktadır.

Boğma: Yangının oksijenle münasebetinin kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.

Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması: yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması kararı yangının söndürülmesidir.

Söndürücü maddeler nelerdir?

Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle a tipi yangınlar için (katı) harika bir söndürücüdür.

Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır.

Karbondioksit gazı (co2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır.

Kuru kimyevi tozlar: Kimyasal tozların cinslerine nazaran a,b,c sınıfı yangınlar faal bir halde söndürülebilmektedir.

Köpük: köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması sebebiyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.

Yangın söndürme tüpleri;

Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.

Yeri herkes tarafınca bilinmelidir.

Duvara sıkıca sabitlenmelidir.

Her yıl ilgili firma tarafınca bakımı yapılmalıdır.

Bir kere kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.

Yangın söndürme tüplerinin kullanımı;

Pimi çek,

Ateşin kaynağına yönelt,

Sık,

Süpür

Yangın anında yapılması gerekenler;

Telaşa kapılmadan çevrede yangın suç duyurusu düğmesi var ise ona basılmalıdır,

110 nolu telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse yangının cinsi ile beraber (bina, benzin, ahşap, araç vb) bildirilmelidir.

Itfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkanlardan yararlanılmalıdır.

Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır,

Bunlar yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye atılmamalıdır,

şayet alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır,

Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır,

Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.

Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır.

Şayet vücudumuzda yanık var ise, derhal soğuk suya tutulmalıdır.