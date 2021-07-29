Yangın, Manavgat'ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın, Manavgat'ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Yangın, Manavgat'ı esir aldı.

Yangın, Manavgat'ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ilçenin bir çok mahallesinde etkili olmaya devam ediyor. Şuana kadar 5 mahalle tahliye edildi.

Yangın Şişeler'in yanı sıra, Manavgat'ın batısında Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, Yavrudoğan-Zeyve, Gündoğdu, Hocalar ve Taşağıl Mahallelerinde, Doğuda; Oymapınar, Karavca, Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar mahalleleri yangının etkisi altına aldı. Çok sayıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, özellikle Kalemler mahallesinin ardından Ulukapı Mahallesinde de çok sayıda ev yandı.

Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Çeltikçi Mahallesinde yanan samanlıktaki köpek sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarılırken yangından etkilenen bir inek vatandaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı.

Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlar geceyi sokakta, yol kenarlarında ve araçlarında geçirdi. Özellikle Manavgat-Ulukapı arasındaki yol üzerinde vatandaşların araçlarında ve açıkta geceyi geçirdikleri gözlendi.

Yangın, Manavgat'ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu
Yangın, Manavgat'ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu
Yangın, Manavgat'ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu
Yangın, Manavgat'ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Reynmen Ece Erken Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın, Manavgat'ı esir aldı...Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:22:54. #1.14#

title