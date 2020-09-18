Yandex kapanacak mı? Yandex Türkiye'de ofislerini mi kapatacak? Yandex sitesine erişim kapanacak mı açık mı olacak?
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Yandex kapanacak mı? Yandex Türkiye'de ofislerini mi kapatacak? Yandex sitesine erişim kapanacak mı açık mı olacak?

Yandex son dakika haberiyle gündeme geldi. Yandex Türkiye'deki ofislerini kapatma kararı aldı. Peki yandex sitesi de kapanacak mı? Türkiye'den yandexe erişim açık mı olacak yoksa siteye girişler devam edecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Yandex kapanacak mı? Yandex Türkiye'de ofislerini mi kapatacak? Yandex sitesine erişim kapanacak mı açık mı olacak?
18.09.2020 17:38 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:43

Yandex Türkiye'deki ofislerini kapatma kararı aldı! Gündeme gelen yandex firması hakkındaki tüm bilgiler yazımızda. Yandex ne zaman kuruldu? Yandex nedir? Kaç yıllık bir firma?

YANDEX NEDİR?

Yandex 1997 yılında kurulan Rusya merkezli çok uluslu bir firmadır. Yandex başta internet tabanlı ürünler ve hizmetleri kapsamak üzere ulaşım, e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık gibi birçok alanda hizmet veren yetmişten fazla servise sahiptir. Yandex'in ana pazarı Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. Rusya'nın en büyük teknoloji şirketidir ve %58,25 pazar payıyla arama motoru pazarının lideridir. Yandex dünya çapında 17 ülkede 30 ofise sahiptir, ancak şirketin kurucuları ve çalışanlarının çoğu Rusya'da bulunur. Google ve Baidu'nun ardından dünyanın en büyük 3. arama motorudur.

Türkiye'de %14,81 pazar payı ile Türkiye'de en çok kullanılan 2. arama motoru olmuştur. Şirketin amacı kullanıcıların sorularına doğrudan veya dolaylı cevap verebilmektir.

Yandex.ru ana sayfası Rusya'da en çok ziyaret edilen internet sitesi olmuştur. Yandex, tüm dünyada 56 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmaktadır. Rusya'nın yanı sıra Beyaz Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye'de de hizmet vermektedir. Tamamen Yandex'e ait olan alt birim şirketi, Yandex Labs ise San Francisco Körfez Bölgesi'ndedir ve bir ar-ge laboratuvarı görevi görmektedir.

Yandex, 30 Mart 2015'ten itibaren Mozilla Firefox'un ve 13 Ekim 2015'ten itibaren Microsoft Edge'in Türkiye için varsayılan arama motoru oldu. Ayrıca Microsoft ile anlaşmalıdır. Microsoft'un haber sitesi MSN'deki arama motoru Yandex'tir.

Ayrıca 20 Mayıs 2020 tarihinde Huawei, Google kendisine ambargo uyguladığı için, Rusya ve Türkiye'de, telefonlarında varsayılan arama motoru olması için Yandex ile anlaşmıştır. Bununla birlikte Huawei, kendi uygulama mağazası AppGallery'ye Yandex.Navi, Browser, Disk gibi Yandex uygulamalarını entegre etmeye başlamıştır.

Yandex kapanacak mı? Yandex Türkiye'de ofislerini mi kapatacak? Yandex sitesine erişim kapanacak mı açık mı olacak?
Yandex kapanıyor mu

YANDEX NE ZAMAN KURULDU?

1997 yılında kurulan Yandex, Türkiye'de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteriyordu.

YANDEX KAPANACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre Yandex Türkiye'deki hizmetlerine Rusya ofislerinden devam edecektir. Yandex sadece Türkiye'deki ofisini kapatma kararı almıştır. Yani web sitesi açık kalmaya devam edecektir.

YANDEX TÜRKİYE SADECE FİRMALARI MI KAPANACAK? YOKSA SİTE DE KAPANIYOR MU?

Yandex Türkiye'de sadece ofisini kapatma kararı almıştır. Yani yandex tr web sitesinin kapatılışı gündemde yer almıyor. Yapılan açıklamaya göre yönetim-bilişim işlerinin Rusya ofislerinden devam edileceği belirtildi.

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