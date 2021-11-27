Üç gündür her yerde aranan 2 arkadaşın cansız bedeni çukurda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç gündür her yerde aranan 2 arkadaşın cansız bedeni çukurda bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üç gündür her yerde aranan 2 arkadaşın cansız bedeni çukurda bulundu

Gaziantep'te 3 gündür haber alınamayan İbrahim Canmaya ve arkadaşı Harun Özyer'in yakılan otomobillerinin yakınında, çukurda cesetleri bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Karkamış ilçesi kırsal Gürçay Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tarlada çalışan vatandaşlar, bölgede yanmış bir otomobili görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç gündür her yerde aranan 2 arkadaşın cansız bedeni çukurda bulundu

CANSIZ BEDENLERİ ÇUKURDA BULUNDU

Yanan otomobilin, 3 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in kullandığı araç olduğu belirlendi. Ekipler çevrede yaptıkları aramada, yanan otomobilin yakınındaki bir tarlada açılan çukurda İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in cansız bedenlerini buldu.

Üç gündür her yerde aranan 2 arkadaşın cansız bedeni çukurda bulundu

BAŞLARINA SERT BİR CİSİMLE VURULMUŞ

Başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilen İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Canmaya ve Özyer'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Namaz çıkışı yol kenarında ölü bulundu

Namaz çıkışı yol kenarında ölü bulundu

 Küçük çocuğun elini ve yüzünü sıcak yemek kaşığıyla yakan amca gözaltına alındı

Küçük çocuğun elini ve yüzünü sıcak yemek kaşığıyla yakan amca gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title