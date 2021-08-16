Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
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Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon

Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesindeki çıkan yangında, 4 gezi teknesi zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki çıkan yangında, 4 gezi teknesi zarar gördü. Yangında 2 tekne küle dönerken, diğer 2 tekne ise kullanılamaz hale geldi. Maddi kaybın yaklaşık 90 milyon civarında olduğu belirtilirken, geriye ise teknelerin sağlamken limana yanaşmaları ve turist bırakma anları kaldı.

Turizm merkezi Alanya Türkler Mahallesi'ndeki limanda bir gezi teknesinde dün gece başlayan yangın, kısa sürede yan tarafındaki 3 tekneye de sıçradı. 4 teknenin alev aldığı yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizden müdahale etti. Yangında 2 ahşap tekne küle dönerken, sac kaplama iki teknede ise söndürüldü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de bölgede incelemelerde bulundu. Alanya Belediyesi deniz temizlik ekipleri, suya karışan kül ve molozları temizledi. Yangından az etkilenen iki tekne ise limanın farklı bölgesine çekilerek, hasar tespiti yapıldı. Yangınlarla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'da olay yerine gelerek tekne sahipleri ile görüştü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, tekne sahipleri 7 dakika gibi kısa bir sürede 4 teknenin tamamen alevlerin içinde kaldığına dikkat çekti.

Öte yandan teknelerin yanma anı bir kameraya saniye saniye yansıdı. Alev topunu andıran tekneler kısa sürede yandığı anlar an be an kameraya yansıdı.

Ayrıca, yangında zarar gören teknelerinden bazılarının yanmadan günler önce limana girme ve turistleri indirme anları kameralarda anı olarak kaldı.

"90 milyon zarar"

Yangında en büyük teknesi yanan Hasan Çavuşoğlu, dün gece saat 22.00 sıralarında gemilerin hepsi limandayken yangının çıktığını belirterek, "İkinci sıradaki gemideki yangın çıktı. Yandaki gemilere sıçradı. Herhangi sabote falan değil. Ahşap teknede çıkan yangın diğer gemilere sıçradı. Bölgenin en büyük teknelerinden biriydi. Tek sevindiğimiz yön personel ve kişinin can kaybı olmaması. Emeğimiz kül oldu. İnce ince yapmıştık. Artık bu tekneler hurda. Kaporta tamamen yamuldu. Hurda. Bu saatten sonra geri dönmez" dedi.

Çavuşoğlu, yanan 4 teknenin değerinin ise yaklaşık 90 milyona yakın olduğunu belirtti. - ANTALYA

Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon
Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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