Yamaç paraşütü pilotlarından gökyüzünde Türk bayrağıyla 19 Mayıs kutlaması - KONYA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yamaç paraşütü pilotlarından gökyüzünde Türk bayrağıyla 19 Mayıs kutlaması - KONYA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırarak kutladı.

Yamaç paraşütü pilotlarından gökyüzünde Türk bayrağıyla 19 Mayıs kutlaması - KONYA
19.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:43

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yamaç paraşütü pilotları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırarak kutladı.

Konya ve Beyşehir Hava Sporları Kulüpleri ile Türk Hava Kurumu (THK) Konya Şubesinin yamaç paraşütü pilotları, etkinlik çerçevesinde atlayışların yapıldığı Yaka Manastır Mesire Alanı'ndaki take-off pistinde bir araya geldi.

Paraşütle atlayış gerçekleştiren pilotların Beyşehir Gölü semalarında Türk bayrağı açması ilgiyle izlenen güzel görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılan yamaç paraşütü pilotlarından Ömer Altıparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 101. yılını kutladığını dile getirdi.

Bu anlamlı günde Türk bayrağını Beyşehir semalarında dalgalandırdıklarını belirten Altıparmak, etkinliğin yapılmasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ersin Korkut Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Yamaç paraşütü pilotlarından gökyüzünde Türk bayrağıyla 19 Mayıs kutlaması - KONYA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 20:44:11. #1.14#
title