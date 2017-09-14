Yalvaç Ural Down Kafe'yi Ziyaret Etti

Ünlü yazar Yalvaç Ural, İzmit Belediyesi tarafından Belsa B Blok girişinde faaliyete geçirilen Down Kafe'yi ziyaret etti.



Şimdiye kadar çoğu çocuklarla ilgili olmak üzere 70'e yakın kitap yazan Yalvaç Ural, kafede Down sendromlu çocuklarla çay içip sohbet etti. Ural, İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar yaptığını belirterek, "Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın özellikle çocuklara yönelik yaptığı çalışmalar örnek oluyor" dedi. - KOCAELİ