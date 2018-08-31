Yalova Yalova'da Deniz Astsubayları Diplomalarını Törenle Aldı

Yalova'da, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, 128'inci dönem mezunlarını verdi. Törende, mezun olan 11'i yabancı, toplam 86 öğrenci diplomalarını aldı.

Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki tören, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Deniz Kurmay Albay Abdullah Can'ın konuşması ile başladı. Törene katılanları selamlayan Kurmay Albay Can, okulun, bugünün ve geleceğin harp silah teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin, etkin ve güçlü bir Deniz Kuvvetleri olmanın bilincini taşıdığını söyledi.

Deniz Kurmay Albay Abdullah Can, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak bugün, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6'sı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 4'ü Türkmenistan ve 1'i Azerbaycan Cumhuriyeti'nden, toplam 86 deniz astsubayını görev yerlerine ve ülkelerine uğurlayacaklarını kaydetti. Okul birincisi Melih Yildirim'ın konuşması ve yaş kütüğüne plaketin çakılması ile devam eden tören, diplomaların verilmesi ile sona erdi. Törene Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile öğrencilerin velileri de katıldı.