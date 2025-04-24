İstanbul Silivri'de gerçekleşen depremler sonrasında İstanbul Valiliği tarafından okullarda 2 günlük tatil kararı alındı. Depremi çevre illerde hissedilmesi nedeni ile komşu illerde de okul tatili haberleri geldi. Peki, Yalova okullar tatil mi 25 Nisan Cuma?

24 NİSAN PERŞEMBE TATİL EDİLMİŞTİ

Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlattı.

İlde yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır."

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle 24 Nisan 2024 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi olarak yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personelimiz, ilgili tarih için bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

25 NİSAN CUMA YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova'da henüz yarın okullar tatil edilmedi. Depremlerin durumuna göre akşam saatlerinde konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.