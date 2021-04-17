Yalova İl Genel Meclisi'nde üye sayıları değişti
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Yalova İl Genel Meclisi'nde üye sayıları değişti

Yalova İl Genel Meclisi'nde üye sayıları değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yalova İl Genel Meclisi'nde CHP'de yaşanan istifalarında ardından meclis üyesi dağılımında değişiklikler oldu.

Yalova İl Genel Meclisi'nde CHP'de yaşanan istifalarında ardından meclis üyesi dağılımında değişiklikler oldu.

Yalova'da 18 kişiden oluşan İ Genel Meclisi, 2019 seçimlerinin ardından AK Parti 11, CHP 6, MHP 1 olarak belirlenmişti. Muharrem İnce'nin CHP'den istifasının ardından partilerinden istifa eden Hüseyin İnce ve Ertan Şener şimdilik bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Her iki üyenin istifası ile CHP'nin meclisteki üye sayısı 4'e düşerken, bağımsız sayısı 2 oldu.

İnce ve Şener'in ilerleyen günlerde Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması bekleniyor. - YALOVA

Yalova İl Genel Meclisi'nde üye sayıları değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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