Yalova'daki su altı kazıları tarihe ışık tutacak - Haberler
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Yalova'daki su altı kazıları tarihe ışık tutacak

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Kültür Sanat
Yalova'daki su altı kazıları tarihe ışık tutacak

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek lagününde denizin yaklaşık 3,5 metre altında bulunan Civetot (Kibatos) Kalesi ile ilgili süren su altı kazı çalışması devam ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek lagününde denizin yaklaşık 3,5 metre altında bulunan Civetot (Kibatos) Kalesi ile ilgili süren su altı kazı çalışması devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Altınova Belediyesi sponsorluğunda, Marmara Denizinin Altınova kıyı şeridinde yaklaşık 3,5 metre derinlikte bulunan Civetot Kalesi'nde temmuz ayında başlatılan su altı kazı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz'ün bilimsel danışmanlığını yaptığı arkeologlardan oluşan ekip tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili su altı görüntüleri paylaşıldı.

70x60 metre ölçülerinde olan kalede çalışma yaptıklarını belirten Dr. Serkan Gündüz, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere gerçekleştirilen su altı kazı çalışmalarının büyük bir heyecanla devam ettiğini söyledi.

Gündüz, "Su altında bulunan yapı grubunun Geç Antik Dönemden başlayarak 13. Yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülmekte. Kuzey Anadolu Fayında meydana gelen bir deprem ile yapının battığı düşünülüyor. Gerçekleşen kazılar bu yapının hikayesi ve Altınova tarihine ışık tutacaktır." diye konuştu.

Limnae/Civetot sualtı kazıları çalışmasının tamamlanmasının ardından yine Hersek bölgesinde "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" 2021 yüzey araştırma çalışmalarına devam edileceğini ifade etti.

Yalova'daki su altı kazıları tarihe ışık tutacak

Yalova'daki su altı kazıları tarihe ışık tutacak

Yalova'daki su altı kazıları tarihe ışık tutacak

Yalova'daki su altı kazıları tarihe ışık tutacak

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AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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