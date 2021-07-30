Yalova'da ormanlık alanlara girişler 1 Eylül'e kadar yasaklandı
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Yalova'da ormanlık alanlara girişler 1 Eylül'e kadar yasaklandı

Yalova'da ormanlık alanlara girişler 1 Eylül'e kadar yasaklandı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Yalova'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan İl Orman Yangınlarını Önleme Komisyonu toplantısında, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili kararlar alındı.

Alınan kararlar gereği, 1 Ağustos-1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana girişi, orman içi yollarda ATV, motosiklet ve benzeri vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı ve çadırsız kamp yapmak yasaklandı.

Piknik ve mesire alanlarında ise 19.00-07.00 saatleri arasında mangal, semaver ve benzeri ateş yakmaya kısıtlama getirildi.

Delmece Yaylası Milli Park Sahası'ndaki mesire ve piknik alanı dışında kalan kısımlarda da yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak yasaklandı.

Toplantıda, Yalova il sınırlarında anız yakılması, kırsal alanlarda ot, çöp, tarla atığı, bağ-bahçe budaması artığı, yaprak ve dal parçaları ile benzeri maddelerin kontrollü yakılmasının da yasaklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

İstanbul Valiliği: '30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
İstanbul Valiliği: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
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