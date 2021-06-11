Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2)
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Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2)

Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

200 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDIYalova sahillerinde yürütülen temizlik çalışması kapsamında toplam 200 metreküp müsilaj toplandı.

200 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Yalova sahillerinde yürütülen temizlik çalışması kapsamında toplam 200 metreküp müsilaj toplandı. Çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer ve İl Müdürü Ümit Yılmaz inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Taşköprü bölgesinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, "200 metreküp müsilaj temizliği yaptık. Hem atık gemisiyle hem de su gülleleriyle hem de belediyelerimizin vidanjörleriyle müsilaj temizliğimizi devam ettiriyoruz. Valimizin koordinesinde oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezinden de görevli kurum ve kuruluşların desteğiyle birlikte anbean ilimizdeki müsilaj yoğunluğunu takip edip müdahalelerimizi ona göre yoğunlaştırdık" dedi.Yarın merkezde bulunan balıkçı barınağında çalışma planlandığını ifade eden Yılmaz, denetimleri de sıklaştırdıklarını kaydetti. Yılmaz, diğer illerden denetleme personeli takviyesi aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda da tersanelerden başlayarak ilimizdeki su kaynaklarının hepsini atık su deşarjı yapan tüm noktalarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu zaman kadar 10 tane denetimimizi gerçekleştirdik. Yarın da hafta sonu da olmak üzere hem müsilaj temizliğimizi devam ettireceğiz hem de denetlemelerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Özgür YILDIZ/YALOVA,


Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2)
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2)
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2)
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2)
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı (2) - Haberler
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