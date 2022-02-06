Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan da hissedildi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 15.07'de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde hafif şekilde hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel