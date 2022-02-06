Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan da hissedildi - Haberler
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Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 15.07'de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde hafif şekilde hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gemlik Körfezi, Armutlu, Yalova, AFAD, Yerel, Haber

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