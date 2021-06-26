Yalova Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek
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Yalova Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek

Yalova Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEKYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede arasında imzalanan protokolle Salı günleri saat 14: 00'da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulanan 'Engelsiz Cafe' de engelli bireyler ile işverenlerin buluşması sağlanacak.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEK

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede arasında imzalanan protokolle Salı günleri saat 14: 00'da Gazipaşa Caddesi üzerinde bulanan 'Engelsiz Cafe' de engelli bireyler ile işverenlerin buluşması sağlanacak. Yalova Belediyesi olarak engelli bireylere önem verdiklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "İŞKUR İl Müdürümüz Erhan Bey, engelli bireylerin istihdamı için çalışmalar başlattıklarını bize bildirdiler. Engelli bireylerin daha kolay ve zorlanmadan işveren ile buluşmaları için bir hizmet noktası aradıklarını ilettiler. Bizde Yalova Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza daha iyi ve erişilebilir şartlarda hizmet sunumu için çalışma başlattık. İŞKUR İl Müdürlüğümüzle yaptığımız işbirliği ile Engelsiz Cafe'mizin tüm imkanlarını bu görüşmeler için tahsis etme kararı aldık. Engelli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

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