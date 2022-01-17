Yalova Belediyesi araç filosunu büyütmeye devam ediyor - Haberler
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Yalova Belediyesi araç filosunu büyütmeye devam ediyor

Yalova Belediyesi araç filosunu büyütmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yalova Belediyesi, yapılacak çalışmalara daha kısa sürede ulaşabilmek için mevcut 2 aracını modernize etti.

YALOVA (İHA) - Yalova Belediyesi, yapılacak çalışmalara daha kısa sürede ulaşabilmek için mevcut 2 aracını modernize etti. Esenköy Belediyesi'nden ise 1 adet ekskavatör, hibe yoluyla Yalova Belediyesi'nin araç envanterine eklendi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, göreve gelmesiyle araç envanterini genişlettiğini ifade etti. Tutuk, iş gücünde gözle görülür değişikliklere imza attıklarını ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde elindeki araçları modernize ettiklerini belirtti.

Tutuk, birçoğunu kendi öz kaynaklarımızla almış olduklarını yeni araçlarla Yalovalılara hizmet verdiklerini belirterek, "Yine kendi öz kaynaklarımızı kullanarak elimizdeki 2 adet aracımızı modernize ederek hizmete kattık. Fen İşleri Müdürlüğümüzde kullanılan 1 adet kamyonu kar küreme ve tuz serpme makinasına, merdiveni bozulan 1 adet itfaiye aracımızı da asfalt yama robotuna çevirdik. Esenköy Belediyesi'nden ise 1 adet ekskavatörü, hibe yoluyla envanterimize ekledik. Yalovamıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı. - YALOVA

Yalova Belediyesi araç filosunu büyütmeye devam ediyor

Yalova Belediyesi araç filosunu büyütmeye devam ediyor

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