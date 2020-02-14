: Yalova Belediye Başkanı Salman'dan "zimmet" açıklaması

14.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:06

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanan belediye personeli Reşat E'nin, belediyeyi 1 milyon 428 bin lira dolandırdığının tespit edildiğini bildirdi.

Salman, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Yalova Belediyesinde yaklaşık 1 haftadan beri medya üzerinden yanlış bir algı politikası yürütüldüğünü belirten Salman, birimden sorumlu başkan yardımcısının tutuklanma sürecine kadar gelen olayla ilgili açıklanma zorunluluğu doğduğunu ifade etti.

Adli sürecin devam ettiğine dikkati çeken Salman, "2014 yılından beri kamunun parasına sonuna kadar sahip çıktık, koruduk, kolladık. Harcarken 1 liranın dahi hesabını yaptık. Yalovalı hemşehrilerim bunu çok yakından biliyorlar. Medyada başka başka taraflara çekilmek istenen konuların doğru olmadığını da Yalovalılar bizi tanıdığından yakından biliyor. Fakat Yalova Belediyesinde görev yapan insanların zan altında bırakılması beni bu açıklamayı yapmaya zorunlu bırakmıştır." dedi.

"Toplamda 1 milyon 428 bin lira Yalova Belediyesini dolandırmıştır"

Yapılan yolsuzluğun 22 milyon liralık bir rakam olmasının mümkün olmadığını dile getiren Salman, şöyle konuştu:

"2001 yılından beri Yalova Belediyesinde, Mali hizmetler Müdürlüğünde çalışan ve harcama yetkilisi bir personelin Sayıştay'ın uzman denetçilerinin dahi tespit edemeyeceği bir profesyonellikle evrak üzerinde sahtecilik yaparak 2018 yılı nisan ayından 2020'nin 23 Ocak tarihine kadar bugüne kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği 41 kez, toplamda 1 milyon 428 bin lira Yalova Belediyesini dolandırmıştır. Yalova Belediyesinin parasını hiç etmiştir. Bu konunun siyasi malzeme yapılması, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal edilmesi son derece manidardır. Olayın bu tarafı da vardır, düşündürücü tarafı da vardır. Ama idari tarafı, duygusal tarafı benim için önce gelmektedir."

"Kamunun parası bize emanettir"

Yolsuzluğu tespit edenlerin yine mali işler müdürlüğü personeli olduğunu hatırlatan Salman, bilginin kendisine verildiği anda hemen gerekli talimatları verdiğini söyledi.

İdari soruşturmanın belediye içerisinde başlatıldığını, ardından hemen suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Salman, şöyle devam etti:

"Gelinen nokta itibarıyla Yalova Belediyesi dimdik ayaktadır. Kamunun parası bize emanettir. Partimizin ilkelerinde ilk önce bize öğrettiği budur. Bu şekilde sosyal demokrat ilkelerle devam ettik ve devam edeceğiz. Ben Yalova Belediye Başkanı olarak kamuoyuna bu bilgileri açıklamak zorunda olduğumu ifade etmiştim. Çünkü kamuoyunun birinci ağızdan Yalova Belediye Başkanı'ndan doğruları öğrenmesi gerekiyordu. Doğru, benim iki dudağımın arasından çıkandır. Bazı maksatlı, yandaş medyada yazıldığı, konuşulduğu ve sosyal medyada ne yazık ki abartıldığı gibi değildir. Altını bir kez daha çiziyorum. Bugün itibariyle benim arkadaşlarımın, benim talimatımla ortaya çıkardığı yolsuzluğun miktarı 1 milyon 428 bin liradır ve bu 41 seferdeki işlemde cereyan etmiştir. Bunun böyle bilinmesini istiyor. Kamuoyunu saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA

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