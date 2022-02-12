Yalnız Kurt son bölüm izle! ATV Yalnız Kurt 3. bölüm full HD izle! Yalnız Kurt 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Yalnız Kurt dizisi 3. bölümü yayınlandı. ATV Yalnız Kurt 3. bölüm izleyemeyenler Yalnız Kurt son bölüm izle! ATV Yalnız Kurt 3. bölüm izle! Yalnız Kurt son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak haberimizde...

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Av başlıyor

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar. Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır. Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder. Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar. Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.

YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE!

YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalnız Kurt her hafta Cuma günleri saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Cihan Ünal

Damla Colbay

Kürşat Alnıaçık

Murat Han

Hasan Deniz Yaran

Polat Bilgin

Deniz Evin

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