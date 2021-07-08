Yalıhüyük'te yaz Kur'an kurslarına talep arttı
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Yalıhüyük'te yaz Kur'an kurslarına talep arttı

Yalıhüyük'te yaz Kur'an kurslarına talep arttı
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Merkez Camisi'nde ve Suğla Kız Kuran Kursunda açılan Kur'an-ı Kerim kursları yoğun ilgi görüyor.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Merkez Camisi'nde ve Suğla Kız Kuran Kursunda açılan Kur'an-ı Kerim kursları yoğun ilgi görüyor.

Kursları ziyaret eden ilçe Müftüsü Ahmet Karakaya, salgın nedeniyle daha önce çevrim içi olarak yürütülen kurslarda bu hafta itibarıyla yüz yüze eğitime geçildiğini söyledi.

"Kuran kurslarımıza talep bizleri sevindiriyor. Her geçen gün öğrenci sayımız artıyor" diyen Karakaya, ilçede 4-10 yaş ve 10-16 yaş gurubu kız ve erkek öğrencilerin Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığını belirtti.

Eğitimlerin, 20 Ağustos Cuma günü sona ereceğini dile getiren Karakaya, çocuklarını kurslara göndermek isteyen anne babaların 11 Temmuz'a kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

Yalıhüyük'te yaz Kur'an kurslarına talep arttı
Yalıhüyük'te yaz Kur'an kurslarına talep arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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