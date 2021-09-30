Yalıhüyük'te kontrolden çıkan araç şarampole devrildi - Haberler
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Yalıhüyük'te kontrolden çıkan araç şarampole devrildi

AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
Yalıhüyük'te kontrolden çıkan araç şarampole devrildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde şarampole devrilen araçtaki iki kişi yaralandı.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde şarampole devrilen araçtaki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 EBR 57 araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki 2 kişi ambulansla götürüldüğü Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri
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